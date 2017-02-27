mephala написав:А в чем собственно проблема этого вируса? Смертность около 3% вместо 1% при обычном?
Пока проблема в отсутствии вакцин и лекарств, непонятки с выработкой иммунитета и гораздо большей заразности чем при гриппе. Смертность 3 процента, если вы заболели первый раз. Если через год вы заболеете еще раз, да еще с развитием вирусной пневмония, которая наносит жестокий удар по легким, то в случае нефартовости в третий раз заболевая еще через год вы уже вряд ли выживете. Кроме того вирусная пневмония не проходит часто бесследно, как и любая пневмония, а ухудшает качество последующей жизни, потому что в легких часто образуются рубцы и спайки при выздоровлении. Я когда то еще почти в юности переболел в армии воспалением легких, у меня жизнь изменилась. На КРТ вид легких не оптимистичный и любая простуда заканчивается антибиотикотерапией, иначе легкие просто начинает выворачивать, не буду приводить натуралистических подробностей как.
Надеемся на ученых и создание вакцины. Но там пока вырисовываются определенные сложности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
goldfinger написав:Признаюсь,я тогда попал,по 26,5.Впрочем,сейчас средний уже ниже 25.Посмотрим,сколько продержат курс,ибо мировой шухер вполне способен внести коррективы в планы ыностранных инвесторов и их местных хитрозадых партнёров.
какой ещё шухер? на чём? как показывает история гривна из года в год примерно в последние три года только укрепляется
Очень хотел бы разделить ваш оптимизм,но если бы согласился с вами,то мы оба оказались неправы.С 1996 года по 2020 амплитуда колебаний с 1,8 до 34 гривен за доллар говорит нам о том,что,к сожалению,наша валюта это шлак,лишенный одной из важнейших функций денег-накопления(сбережения).Шухер в мире идёт в полный рост.Нефть за месяц с 70 до 45,ФРС срочно ВНЕОЧЕРЕДНЫМ образом снижает ставку.В мире определенно превалирует страх над жадностью,даже если короновирус это большое преувеличение,то страх,как перспектива потери здоровья и тем более жизни покруче потери кошелька,это разные уровни вообще.История эта только начинается,но она сильнейшим образом жахнет по долговым и сырьевым пузырям,торговле и ввп.Берите попкорн.Еще можно франк,йену и доллар.Евро, похоже, скоро надо будет продавать.
Xenon написав:Пока все увлечены коронавирусом, В результате чего падает экономика и производства в первую очередь в Китае и др.странах, (в результате чего падает спрос на нефть!)
но тут подехали новости что С.Аравия решила обьявить економ.войну РФ, и грозится обвалить цены на нефть. Речь идет о 20 за баррель.
Снижение потребления + увеличение добычи + снижение цены за баррель - что получим на выходе ?
"Саудовская Аравия приняла вызов России и намерена нарастить добычу нефти с сегодняшних 9,7 до 10 млн баррелей, а в случае необходимости - и до 12 млн и выше. Начинается нефтяная война, инструментом которой становится демпинг. Выживут не только лишь все.
Завтра рынки должны будут сообщить, что они об этом всем думают. Технически десятипроцентное падение цены нефти в пятницу было весьма показательным ответом, но он был на отказ России от сделки ОПЕК+. Теперь нужно будет выяснить реакцию рынков на решение Саудовской Аравии. По всей видимости, нефть должна будут штурмовать цену в 40 долларов. Во всяком случае по логике вещей ответ может быть только таким.
Однако всё это пока - лишь психология. Реально на рынке еще нет заявленных объемов. Ни дополнительных российских, ни дополнительных саудовских, ни чьих-то еще. Фактическое появление нефти произойдет примерно через месяц-два. Поэтому прямо сейчас начнутся спекулятивные качели, так как цена, безусловно, упадет, затем отыграет назад, потом снова будет прыгать туда-сюда, причем весьма существенно. Но окончательный баланс между ценой и реальным наполнением рынка дополнительными объемами установится позже. Так что пока это всё игры спекулянтов и только. А они по определению краткосрочные." (C)
Воюватимуть СА та РФ, а постраждають компанії що добувають сланцевий газ США.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав:Надеемся на ученых и создание вакцины. Но там пока вырисовываются определенные сложности.
Что если это биологическое оружие попавшее за пределы лаборатории в Ухане?
В этой жизни может быть всё. Но тут уже не так важно кто подгадил уханьский ученый, летучая мышь или панголин. Пока ситуация развивается не очень оптимистично. Локализовать не удалось. Вирус за пару месяцев уже разделился на два подтипа, то есть гипотетически к концу года может быть десяток подтипов. На каждый подтип делать вакцину ? На самом деле ВОЗ, главы государств и даже ФРС всполошились не зря.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.