Додано: Нед 08 бер, 2020 22:42

В рос. каментах ждут завтра бочку па30USD к концу дня, и доллар па70-75. Будут ориентироваться на "вражеские" биржи и курсы, т.к. завтра, как и мы, - имеют фору.



Если реально так пойдёт - то во вторник открытие будет ракетой вверх.



Следите завтра за нефтью и рублём, и если они поплывут - откупайтесь. Я так буду делать.



"Розничная" наличка может пока не реагировать на эту вашу нефть и рубль. Их щас завалили заначками "на цветы" и "на опохмел". Так что завтра есть шанс удачно откупиться

Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 08 бер, 2020 22:44, всього редагувалось 1 раз.

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин