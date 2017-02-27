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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4120412141224123>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 349
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
66
Всього голосів : 349
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:50

  vovan_prm написав:
Я же и говорю сложные мысли часто разбиваются о трудности перевода.

Ну согласитесь: англ. promote "способствовать, поощрять, содействовать" не означает "обеспечивать и поддерживать".

А напрямую влиять монетарными рычагами на занятость попросту невозможно. Ибо прямая взаимосвязь отсутствует. И только косвенно монетарные действия не должны противоречить целям достижения максимальной занятости. Опять же не путать с полной занятостью.


На сайте Феда можно найти упоминания о занятости со словом поддерживать.

The Congress has directed the Fed to conduct the nation's monetary policy to support three specific goals: maximum sustainable employment, stable prices, and moderate long-term interest rates. These goals are sometimes referred to as the Fed's "mandate."

https://www.federalreserve.gov/faqs/wha ... policy.htm
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Правда ли, что прививка от кори защищает от короновируса?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:55

  mephala написав:
  freeze написав:
А в чем собственно проблема этого вируса?
Смертность около 3% вместо 1% при обычном?

Так прийдеться рожати бабам не по одній дитині, а по 3.
Нагадайте, яка смертність була в іспанки?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:56

  varlo написав:Правда ли, что прививка от кори защищает от короновируса?

Самогон, сало і цибуля.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

varlo написав:Правда ли, что прививка от кори защищает от короновируса?


Сейчас достоверно не известно, хотя об этом и пишут отдельные СМИ. Прививка от гриппа также упоминается в качестве некоторой защиты.
Возможно какой то и может быть перекрестный иммунитет, как на самом деле, думаю, в ближайшее время разберутся.

Но надо помнить, что ни прививка от гриппа, ни прививка от кори не дает гарантии, что вы не заболеете этими болезнями, но дает гарантию, что вы переболеете в легкой форме.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:05

  kluychkooleg написав:
  goldfinger написав:

У меня хуже. Средний 25,42, так как брал и по 27,95.


ребята, у меня 26,42. Вопрос к Вам, в горках пробовали участвовать, что средник курс понизить?
Diego
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:13

  Diego написав:
  kluychkooleg написав:
  goldfinger написав:

У меня хуже. Средний 25,42, так как брал и по 27,95.


ребята, у меня 26,42. Вопрос к Вам, в горках пробовали участвовать, что средник курс понизить?


Пробовали. За счет этого и 25,42, а не 27+.
А теперь ответьте, куда пойдет курс послезавтра.
Горки, они такие...
В теории все хорошо, на практике не всегда.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:14

бумаги отменяются.
мфв нас прокатил.
ждёмс в марте курс 26
а с лета - земля.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:16

  Игорь Алексеевич написав:бумаги отменяются.
мфв нас прокатил.
ждёмс в марте курс 26
а с лета - земля.


В каком смысле "земля"?!
Как-то аж холодок по спине пробежал.
В нынешних условиях нельзя так кратко, надо уточнять.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:18

  kluychkooleg написав:
  Игорь Алексеевич написав:бумаги отменяются.
мфв нас прокатил.
ждёмс в марте курс 26
а с лета - земля.


В каком смысле "земля"?!
Как-то аж холодок по спине пробежал.
В нынешних условиях нельзя так кратко, надо уточнять.


я имел продажу земли. немного уйдём к отметке 25, а с осени всё по графику, согласно курса в бюджете. :roll:
хотя бюджет в ближ. время пересмотрят и могут немного увеличить и курс.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 08 бер, 2020 23:20, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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