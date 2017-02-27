Додано: Нед 08 бер, 2020 23:01

varlo написав: Правда ли, что прививка от кори защищает от короновируса?

Сейчас достоверно не известно, хотя об этом и пишут отдельные СМИ. Прививка от гриппа также упоминается в качестве некоторой защиты.Возможно какой то и может быть перекрестный иммунитет, как на самом деле, думаю, в ближайшее время разберутся.Но надо помнить, что ни прививка от гриппа, ни прививка от кори не дает гарантии, что вы не заболеете этими болезнями, но дает гарантию, что вы переболеете в легкой форме.