Я же и говорю сложные мысли часто разбиваются о трудности перевода.



Ну согласитесь: англ. promote "способствовать, поощрять, содействовать" не означает "обеспечивать и поддерживать".



На сайте Феда можно найти упоминания о занятости со словом поддерживать.The Congress has directed the Fed to conduct the nation's monetary policythree specific goals: maximum sustainable employment, stable prices, and moderate long-term interest rates. These goals are sometimes referred to as the Fed's "mandate."