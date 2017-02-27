vovan_prm написав: Я же и говорю сложные мысли часто разбиваются о трудности перевода.
Ну согласитесь: англ. promote "способствовать, поощрять, содействовать" не означает "обеспечивать и поддерживать".
А напрямую влиять монетарными рычагами на занятость попросту невозможно. Ибо прямая взаимосвязь отсутствует. И только косвенно монетарные действия не должны противоречить целям достижения максимальной занятости. Опять же не путать с полной занятостью.
На сайте Феда можно найти упоминания о занятости со словом поддерживать.
The Congress has directed the Fed to conduct the nation's monetary policy to support three specific goals: maximum sustainable employment, stable prices, and moderate long-term interest rates. These goals are sometimes referred to as the Fed's "mandate."
varlo написав:Правда ли, что прививка от кори защищает от короновируса?
Сейчас достоверно не известно, хотя об этом и пишут отдельные СМИ. Прививка от гриппа также упоминается в качестве некоторой защиты. Возможно какой то и может быть перекрестный иммунитет, как на самом деле, думаю, в ближайшее время разберутся.
Но надо помнить, что ни прививка от гриппа, ни прививка от кори не дает гарантии, что вы не заболеете этими болезнями, но дает гарантию, что вы переболеете в легкой форме.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.