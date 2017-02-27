freeze написав:Надеемся на ученых и создание вакцины. Но там пока вырисовываются определенные сложности.
Что если это биологическое оружие попавшее за пределы лаборатории в Ухане?
В этой жизни может быть всё. Но тут уже не так важно кто подгадил уханьский ученый, летучая мышь или панголин. Пока ситуация развивается не очень оптимистично. Локализовать не удалось. Вирус за пару месяцев уже разделился на два подтипа, то есть гипотетически к концу года может быть десяток подтипов. На каждый подтип делать вакцину ? На самом деле ВОЗ, главы государств и даже ФРС всполошились не зря.
Вкладчик1234 написав:В рос. каментах ждут завтра бочку па30USD к концу дня, и доллар па70-75. Будут ориентироваться на "вражеские" биржи и курсы, т.к. завтра, как и мы, - имеют фору.
Если реально так пойдёт - то во вторник открытие будет ракетой вверх.
Следите завтра за нефтью и рублём, и если они поплывут - откупайтесь. Я так буду делать.
"Розничная" наличка может пока не реагировать на эту вашу нефть и рубль. Их щас завалили заначками "на цветы" и "на опохмел". Так что завтра есть шанс удачно откупиться
На Бломберг фьючерсы на WTI с поставкой в апреле 41$, а фьючерсы на Brent с поставкой в мае 45$: https://www.bloomberg.com/markets/commodities Следить за нефтью и рублем можно уже этой ночью на азиатской сессии. При этом в России завтра тоже выходной. Нас должно тревожить другое, что из-за аномально теплой зимы в Европе снизился транзит российского газа через Украину: https://iz.ru/971827/2020-02-03/gazprom ... ez-ukrainu Так, за январь 2020 года было прокачано 2,65 млрд.куб.м., тогда как по договору на 2020 год запланировано прокачать 65 млрд.куб.м., то есть уже есть отставание по объемам.
Игорь Алексеевич написав:не хочется на этой ветке писать про вирус и его влияние на экономику страны, но думаю, что нам будет в ближ. время очень тяжело. вирус внутри страны на некоторое время 100 пудов затронет курс валют.
если ситуация будет серьёзной - то в стране будет ходить только гривна! (как в прочем и в других странах - входу будет только местная валюта) все доллары и евро - будут просто шлаком их даже могут перестать выдовать со счетов банков и запретят обмен все расчёты будут только за грн.