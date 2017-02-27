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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 412141224123412441254126>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 349
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
66
Всього голосів : 349
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:18

  freeze написав:
  Zebra написав:
  freeze написав:Надеемся на ученых и создание вакцины. Но там пока вырисовываются определенные сложности.

Что если это биологическое оружие попавшее за пределы лаборатории в Ухане?


В этой жизни может быть всё. Но тут уже не так важно кто подгадил уханьский ученый, летучая мышь или панголин.
Пока ситуация развивается не очень оптимистично. Локализовать не удалось. Вирус за пару месяцев уже разделился на два подтипа, то есть гипотетически к концу года может быть десяток подтипов. На каждый подтип делать вакцину ?
На самом деле ВОЗ, главы государств и даже ФРС всполошились не зря.

Мир на пороге биологического терроризма.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:19

На Меняйло в графе продажи прочерк, только покупатели.
Хотя Меняйло не показатель.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:42

  flyman написав:
  mephala написав:
  freeze написав:
А в чем собственно проблема этого вируса?
Смертность около 3% вместо 1% при обычном?

Так прийдеться рожати бабам не по одній дитині, а по 3.
Нагадайте, яка смертність була в іспанки?


"від іспанки померло приблизно 50-100 млн людей або 2,6-5,2% населення Землі. Було заражено близько 400 млн людей, або більше, ніж 20% населення планети"

смертність 15-20% це вам не 3%
і якщо екстраполювати дані тих років населення планети на сьогодні то 5% померлих від 7 лярдів це 350 мільйонів.
так що порівнювати з іспанкою взагалі який було сенс?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:50

  Вкладчик1234 написав:В рос. каментах ждут завтра бочку па30USD к концу дня, и доллар па70-75. Будут ориентироваться на "вражеские" биржи и курсы, т.к. завтра, как и мы, - имеют фору.

Если реально так пойдёт - то во вторник открытие будет ракетой вверх.

Следите завтра за нефтью и рублём, и если они поплывут - откупайтесь. Я так буду делать.

"Розничная" наличка может пока не реагировать на эту вашу нефть и рубль. Их щас завалили заначками "на цветы" и "на опохмел". Так что завтра есть шанс удачно откупиться

На Бломберг фьючерсы на WTI с поставкой в апреле 41$, а фьючерсы на Brent с поставкой в мае 45$: https://www.bloomberg.com/markets/commodities
Следить за нефтью и рублем можно уже этой ночью на азиатской сессии.
При этом в России завтра тоже выходной.
Нас должно тревожить другое, что из-за аномально теплой зимы в Европе снизился транзит российского газа через Украину:
https://iz.ru/971827/2020-02-03/gazprom ... ez-ukrainu
Так, за январь 2020 года было прокачано 2,65 млрд.куб.м., тогда как по договору на 2020 год запланировано прокачать 65 млрд.куб.м., то есть уже есть отставание по объемам.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

mephala написав:"від іспанки померло приблизно 50-100 млн людей або 2,6-5,2% населення Землі. Було заражено близько 400 млн людей, або більше, ніж 20% населення планети"

15-20% це вам не 3%


Коронавирус и испанка достаточно похожи по симптомам, стремительная пневмония, разрушение тканей легких и заполнение их вязкой жидкостью.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Igneus написав:Так, за январь 2020 года было прокачано 2,65 млрд.куб.м., тогда как по договору на 2020 год запланировано прокачать 65 млрд.куб.м., то есть уже есть отставание по объемам.

Россия по договору должна заплатить за 65 млрд.кубов даже если не прокачает их.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:57

  freeze написав:
mephala написав:"від іспанки померло приблизно 50-100 млн людей або 2,6-5,2% населення Землі. Було заражено близько 400 млн людей, або більше, ніж 20% населення планети"

15-20% це вам не 3%


Коронавирус и испанка достаточно похожи по симптомам, стремительная пневмония, разрушение тканей легких и заполнение их вязкой жидкостью.


Что в таком случае означает "переболеть в легкой форме"?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:57

не хочется на этой ветке писать про вирус и его влияние на экономику страны, но думаю, что нам будет в ближ. время очень тяжело.
вирус внутри страны на некоторое время 100 пудов затронет курс валют. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:59

кто что думает про евро? ведь у макароников вроде гораздо больше короны, чем у пиндосов - т.е. должен расти доллар, а мы видим как растёт евро... на чём?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:03

  Игорь Алексеевич написав:не хочется на этой ветке писать про вирус и его влияние на экономику страны, но думаю, что нам будет в ближ. время очень тяжело.
вирус внутри страны на некоторое время 100 пудов затронет курс валют. :shock:


если ситуация будет серьёзной - то в стране будет ходить только гривна!
(как в прочем и в других странах - входу будет только местная валюта)
все доллары и евро - будут просто шлаком
их даже могут перестать выдовать со счетов банков и запретят обмен
все расчёты будут только за грн.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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