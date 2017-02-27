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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41224123412441254126>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 349
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
66
Всього голосів : 349
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:05

  uaprofi написав:кто что думает про евро? ведь у макароников вроде гораздо больше короны, чем у пиндосов - т.е. должен расти доллар, а мы видим как растёт евро... на чём?


На снижении ставки ФРС, естественно.
И на ожидании снижения ставки еще раз 18 марта.
Доллар теряет большую часть своей привлекательности.
А по евро снижать ставку некуда.
А начало Евро снижаться после стремительноого роста из-за хороших пейролсов в США.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:06

del.
Востаннє редагувалось artlife в Пон 09 бер, 2020 00:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Арабские биржи дружно дропнулись на ~10%, в некоторых странах торги прекратили после 10%

Нефть на 35 уже ушла
Востаннє редагувалось Corpocrator в Пон 09 бер, 2020 00:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:07

  uaprofi написав:
  Игорь Алексеевич написав:не хочется на этой ветке писать про вирус и его влияние на экономику страны, но думаю, что нам будет в ближ. время очень тяжело.
вирус внутри страны на некоторое время 100 пудов затронет курс валют. :shock:


если ситуация будет серьёзной - то в стране будет ходить только гривна!
(как в прочем и в других странах - входу будет только местная валюта)
все доллары и евро - будут просто шлаком
их даже могут перестать выдовать со счетов банков и запретят обмен
все расчёты будут только за грн.


Если ситуация будеи серьезной, то никакой гривни тоже не будет, только безналичный расчет.
Бумажные деньги - переносчик вируса.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:08

Понеслось - нефть лайт
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Востаннє редагувалось Xenon в Пон 09 бер, 2020 00:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:08

  kluychkooleg написав:если ситуация будет серьёзной - то в стране будет ходить только гривна!
(как в прочем и в других странах - входу будет только местная валюта)
все доллары и евро - будут просто шлаком
их даже могут перестать выдовать со счетов банков и запретят обмен


Принимать будут, выдавать - нет. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:10

Чем дольше вирус не выявляют в заметных количествах и не вводят жесткий карантин в крупных городах Украины, тем дольше будет проходить скрытое распространение и затем - взрывной рост.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:
  uaprofi написав:
если ситуация будет серьёзной - то в стране будет ходить только гривна!
(как в прочем и в других странах - входу будет только местная валюта)
все доллары и евро - будут просто шлаком
их даже могут перестать выдовать со счетов банков и запретят обмен
все расчёты будут только за грн.


Если ситуация будеи серьезной, то никакой гривни тоже не будет, только безналичный расчет.
Бумажные деньги - переносчик вируса.


Приму инфицированные банкноты в любом количестве за 50 процентов от номинала.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:11

Кто там про АТБ все время спрашивает - чуть из другой оперы, но все же интересное реакционное поведение народных масс. Коллега продает квартиру на Березняках, и у нее вчера 2 показа из 5 сорвались "из-за коронавируса". Один заявил, что просто лишний раз предпочитает не контактировать с чужими людьми, а второй - что решил отложить покупку
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Только лохи будут покупать топливо по доллару на заправках, когда цена на брент рухнула до 32 баксов. Я пересяду на общественный транспорт.
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