uaprofi написав:кто что думает про евро? ведь у макароников вроде гораздо больше короны, чем у пиндосов - т.е. должен расти доллар, а мы видим как растёт евро... на чём?
На снижении ставки ФРС, естественно. И на ожидании снижения ставки еще раз 18 марта. Доллар теряет большую часть своей привлекательности. А по евро снижать ставку некуда. А начало Евро снижаться после стремительноого роста из-за хороших пейролсов в США.
Игорь Алексеевич написав:не хочется на этой ветке писать про вирус и его влияние на экономику страны, но думаю, что нам будет в ближ. время очень тяжело. вирус внутри страны на некоторое время 100 пудов затронет курс валют.
если ситуация будет серьёзной - то в стране будет ходить только гривна! (как в прочем и в других странах - входу будет только местная валюта) все доллары и евро - будут просто шлаком их даже могут перестать выдовать со счетов банков и запретят обмен все расчёты будут только за грн.
Если ситуация будеи серьезной, то никакой гривни тоже не будет, только безналичный расчет. Бумажные деньги - переносчик вируса.
kluychkooleg написав:если ситуация будет серьёзной - то в стране будет ходить только гривна! (как в прочем и в других странах - входу будет только местная валюта) все доллары и евро - будут просто шлаком их даже могут перестать выдовать со счетов банков и запретят обмен
uaprofi написав: если ситуация будет серьёзной - то в стране будет ходить только гривна! (как в прочем и в других странах - входу будет только местная валюта) все доллары и евро - будут просто шлаком их даже могут перестать выдовать со счетов банков и запретят обмен все расчёты будут только за грн.
Если ситуация будеи серьезной, то никакой гривни тоже не будет, только безналичный расчет. Бумажные деньги - переносчик вируса.
Приму инфицированные банкноты в любом количестве за 50 процентов от номинала.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Кто там про АТБ все время спрашивает - чуть из другой оперы, но все же интересное реакционное поведение народных масс. Коллега продает квартиру на Березняках, и у нее вчера 2 показа из 5 сорвались "из-за коронавируса". Один заявил, что просто лишний раз предпочитает не контактировать с чужими людьми, а второй - что решил отложить покупку