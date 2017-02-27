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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4123412441254126>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 349
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
66
Всього голосів : 349
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:12

пипец на биржах. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:13

  Zebra написав:Только лохи будут покупать топливо по доллару на заправках, когда цена на брент рухнула до 32 баксов. Я пересяду на общественный транспорт.


Плохое нынче время для общественного транспорта :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:13

  zРадио написав:
  Zebra написав:Только лохи будут покупать топливо по доллару на заправках, когда цена на брент рухнула до 32 баксов. Я пересяду на общественный транспорт.


Плохое нынче время для общественного транспорта :mrgreen:

Вот засада, придется подкачать колеса на лисапете.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:15

но, что сегодня начало нового мирового кризиса или паника на биржах из за вируса??? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:18

Кстате, инфа, если в Киеве будет введен карантин, то первое что будет закрыто - это метро
(Инфа от чиновников)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нарушения в цепях поставок электронных товаров из Китая в связи со вспышкой коронавируса становятся причиной задержки поступления компьютеров и смартфонов в магазины, при этом эксперты предупреждают, что некоторые компании недооценивают последствия этих сбоев, пишет газета Financial Times.

По данным издания, ряд розничных продавцов электроники узнают от производителей, что доставка ПК и комплектующих может занимать в три раза больше времени, чем это было до распространения нового вируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Утром срочно все в обменки :!:
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:25

  Zebra написав:Утром срочно все в обменки :!:


утром поздно. сейчас через иб и то пока все спят :shock:
к утру многие банки - типа на техн.сбой :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:31

  Zebra написав:Только лохи будут покупать топливо по доллару на заправках, когда цена на брент рухнула до 32 баксов. Я пересяду на общественный транспорт.


К зебрам коронавирус не пристает?
А то экономия может боком выйти :)
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:34

  Zebra написав:Утром срочно все в обменки :!:


Я вчера все уже купил.
Сегодня курс не изменился.
Но наш Межбанк - зазеркалье.
Не удивлюсь ни капли, если вниз пойдет.
М-да... Брент уже 35.
А по утру в Мордоре проснутся...
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 09 бер, 2020 00:40, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
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