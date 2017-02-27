|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:12
пипец на биржах.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:13
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:13
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:15
но, что сегодня начало нового мирового кризиса или паника на биржах из за вируса???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:18
Кстате, инфа, если в Киеве будет введен карантин, то первое что будет закрыто - это метро
(Инфа от чиновников)
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нарушения в цепях поставок электронных товаров из Китая в связи со вспышкой коронавируса становятся причиной задержки поступления компьютеров и смартфонов в магазины, при этом эксперты предупреждают, что некоторые компании недооценивают последствия этих сбоев, пишет газета Financial Times.
По данным издания, ряд розничных продавцов электроники узнают от производителей, что доставка ПК и комплектующих может занимать в три раза больше времени, чем это было до распространения нового вируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Утром срочно все в обменки
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:25
утром поздно. сейчас через иб и то пока все спят
к утру многие банки - типа на техн.сбой
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:31
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:34
Я вчера все уже купил.
Сегодня курс не изменился.
Но наш Межбанк - зазеркалье.
Не удивлюсь ни капли, если вниз пойдет.
М-да... Брент уже 35.
А по утру в Мордоре проснутся...
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 09 бер, 2020 00:40, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: ol_zy, Игорь Алексеевич і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|