Додано: Пон 09 бер, 2020 00:20

Нарушения в цепях поставок электронных товаров из Китая в связи со вспышкой коронавируса становятся причиной задержки поступления компьютеров и смартфонов в магазины, при этом эксперты предупреждают, что некоторые компании недооценивают последствия этих сбоев, пишет газета Financial Times.



По данным издания, ряд розничных продавцов электроники узнают от производителей, что доставка ПК и комплектующих может занимать в три раза больше времени, чем это было до распространения нового вируса.

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