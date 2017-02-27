RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4123412441254126

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 349
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
66
Всього голосів : 349
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:37

  Игорь Алексеевич написав:
  Zebra написав:Утром срочно все в обменки :!:


утром поздно. сейчас через иб и то пока все спят :shock:
к утру многие банки - типа на техн.сбой :roll:


Та ладно, в обменках тоже люди.
До 9-10 утра курс не изменится.
Да и вообще не все верят в рост.
Как бы оленизм в очередной раз не случился.
А кому невтерпёж, есть круглосуточные обменки, можно бежать прямо сейчас.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 123
З нами з: 30.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

главное без паники !

Зображення
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2347
З нами з: 14.11.13
Подякував: 168 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
3
5
  #<1 ... 4123412441254126
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], ol_zy, Zebra, Игорь Алексеевич і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1696, 1697, 1698
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16979 2136104
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 бер, 2020 23:38
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6824 1521470
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 17:14
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1273
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82515)
09.03.2020 00:12
EximBonus Bot (1295)
09.03.2020 00:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.