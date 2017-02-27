Та ладно, в обменках тоже люди.
До 9-10 утра курс не изменится.
Да и вообще не все верят в рост.
Как бы оленизм в очередной раз не случился.
А кому невтерпёж, есть круглосуточные обменки, можно бежать прямо сейчас.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:37
Та ладно, в обменках тоже люди.
До 9-10 утра курс не изменится.
Да и вообще не все верят в рост.
Как бы оленизм в очередной раз не случился.
А кому невтерпёж, есть круглосуточные обменки, можно бежать прямо сейчас.
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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