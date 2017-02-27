Та ладно, в обменках тоже люди.
До 9-10 утра курс не изменится.
Да и вообще не все верят в рост.
Как бы оленизм в очередной раз не случился.
А кому невтерпёж, есть круглосуточные обменки, можно бежать прямо сейчас.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:37
Та ладно, в обменках тоже люди.
До 9-10 утра курс не изменится.
Да и вообще не все верят в рост.
Как бы оленизм в очередной раз не случился.
А кому невтерпёж, есть круглосуточные обменки, можно бежать прямо сейчас.
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:59
даешь евро по 1.16?
Церковь свидетелей пи**
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 09 бер, 2020 00:59, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
это в будние дни, когда ждут открытия мб.
а так как завтра все выходные, то умные уже сегодня следят за др. биржами, что бы не попасть в просак.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:01
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:06
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В бензоколонці вже кеди стирають Usd/RUB 72+
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:07
НЕЕЕЕЕФТЬ )))))
Вот причина. Саудиты предложили рекордные скидки на нефть.
Живите своим умом!
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:07
Когда-то Евро с нефтью вроде в параллеь ходили.
А сейчас рванули в разные стороны.
Интересно по Евро gap закроют или нет?
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