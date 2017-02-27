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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 412441254126412741284129>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 349
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
66
Всього голосів : 349
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:37

  Игорь Алексеевич написав:
  Zebra написав:Утром срочно все в обменки :!:


утром поздно. сейчас через иб и то пока все спят :shock:
к утру многие банки - типа на техн.сбой :roll:


Та ладно, в обменках тоже люди.
До 9-10 утра курс не изменится.
Да и вообще не все верят в рост.
Как бы оленизм в очередной раз не случился.
А кому невтерпёж, есть круглосуточные обменки, можно бежать прямо сейчас.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

главное без паники !

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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:59

даешь евро по 1.16?


Церковь свидетелей пи**
https://pizdorez.tv/img/video/soipattayapark.mp4

:lol: :lol:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 09 бер, 2020 00:59, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:До 9-10 утра курс не изменится.

это в будние дни, когда ждут открытия мб.
а так как завтра все выходные, то умные уже сегодня следят за др. биржами, что бы не попасть в просак.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:01

  kluychkooleg написав:
  Zebra написав:Только лохи будут покупать топливо по доллару на заправках, когда цена на брент рухнула до 32 баксов. Я пересяду на общественный транспорт.


К зебрам коронавирус не пристает?
А то экономия может боком выйти :)


Гироколеса рулят. Да и самокат Гончарука освободился.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:03

Евро - 1.1380!
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:06

  kluychkooleg написав:Евро - 1.1380!



Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Surfer написав:главное без паники !

В бензоколонці вже кеди стирають Usd/RUB 72+
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:07

НЕЕЕЕЕФТЬ )))))

Вот причина. Саудиты предложили рекордные скидки на нефть.


https://oilpoint.com.ua/saudy-sbrasyvay ... oj-sdelki/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:07

Когда-то Евро с нефтью вроде в параллеь ходили.
А сейчас рванули в разные стороны.
Интересно по Евро gap закроют или нет?
kluychkooleg
 
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