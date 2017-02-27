Додано: Пон 09 бер, 2020 01:17

сегодня ветка ночью ожила.

сейчас проснутся знатоки, надо им испортит малину в постели после праздника)))

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.