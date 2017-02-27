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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41254126412741284129>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 349
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
66
Всього голосів : 349
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:11

  stryzhko написав:
Surfer написав:главное без паники !

В бензоколонці вже кеди стирають Usd/RUB 72+


Ну им то так и надо. Для бензоколонки это прямой удар. Так наворачивался СССР, и здесь все идет по тому же плану. А вот нам бы без ненужной паники обойтись, чтобы не нас забрызгало и самим не организовать себе лишний гемор.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:12

  edvardd написав:
  Xenon написав:Пока все увлечены коронавирусом,
В результате чего падает экономика и производства в первую очередь в Китае и др.странах, (в результате чего падает спрос на нефть!)

но тут подехали новости что С.Аравия решила обьявить економ.войну РФ, и грозится обвалить цены на нефть. Речь идет о 20 за баррель.

Снижение потребления + увеличение добычи + снижение цены за баррель - что получим на выходе ?

про 20 за баррель я уже с год пишу, даже возможно и будет 10

Дядя Степа уже наверно два года говорит об этом...если не больше
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:12

М-да, вот это свистопляска!
Красиво Мордор себе в ногу выстрелил.
Но как говорил великий экономист ВВХ, хитро прищурясь: "теперь мы больше рублей за 1 доллар получим"
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:15

Ув. знатоки,

если нефть вниз, то евро вверх должно пойти? шаровые ресурсы будут?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:17

сегодня ветка ночью ожила.
сейчас проснутся знатоки, надо им испортит малину в постели после праздника)))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:19

  flyman написав:
  varlo написав:Правда ли, что прививка от кори защищает от короновируса?

Самогон, сало і цибуля.

Зря вы иронизируете ...нажрался упал в лужу и уже никого не заразить как и тебя , а если вообще в запой ушел так вообще любые места перестал посещать...на неделю.. чем не карантин?
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:22

  uaprofi написав:
  Игорь Алексеевич написав:не хочется на этой ветке писать про вирус и его влияние на экономику страны, но думаю, что нам будет в ближ. время очень тяжело.
вирус внутри страны на некоторое время 100 пудов затронет курс валют. :shock:


если ситуация будет серьёзной - то в стране будет ходить только гривна!
(как в прочем и в других странах - входу будет только местная валюта)
все доллары и евро - будут просто шлаком
их даже могут перестать выдовать со счетов банков и запретят обмен
все расчёты будут только за грн.

А еще отменят карточки и кред лимиты? Аргументируйте!
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

как игра с нефтью может затронуть гривню?
all27
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:23

  yama написав:
  flyman написав:
  varlo написав:Правда ли, что прививка от кори защищает от короновируса?

Самогон, сало і цибуля.

Зря вы иронизируете ...нажрался упал в лужу и уже никого не заразить как и тебя , а если вообще в запой ушел так вообще любые места перестал посещать...на неделю.. чем не карантин?


получается где сегодня не будет вируса - это в заведениях соточка??? :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:25

  all27 написав:как игра с нефтью может затронуть гривню?


Главное что цены на АЗС не упадут))))
Живите своим умом!
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