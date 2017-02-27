Ну им то так и надо. Для бензоколонки это прямой удар. Так наворачивался СССР, и здесь все идет по тому же плану. А вот нам бы без ненужной паники обойтись, чтобы не нас забрызгало и самим не организовать себе лишний гемор.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:11
Ну им то так и надо. Для бензоколонки это прямой удар. Так наворачивался СССР, и здесь все идет по тому же плану. А вот нам бы без ненужной паники обойтись, чтобы не нас забрызгало и самим не организовать себе лишний гемор.
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:12
Дядя Степа уже наверно два года говорит об этом...если не больше
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:12
М-да, вот это свистопляска!
Красиво Мордор себе в ногу выстрелил.
Но как говорил великий экономист ВВХ, хитро прищурясь: "теперь мы больше рублей за 1 доллар получим"
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:15
Ув. знатоки,
если нефть вниз, то евро вверх должно пойти? шаровые ресурсы будут?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:17
сегодня ветка ночью ожила.
сейчас проснутся знатоки, надо им испортит малину в постели после праздника)))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:19
Зря вы иронизируете ...нажрался упал в лужу и уже никого не заразить как и тебя , а если вообще в запой ушел так вообще любые места перестал посещать...на неделю.. чем не карантин?
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:22
А еще отменят карточки и кред лимиты? Аргументируйте!
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
как игра с нефтью может затронуть гривню?
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:23
получается где сегодня не будет вируса - это в заведениях соточка???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:25
Живите своим умом!
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