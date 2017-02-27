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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4126412741284129>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 349
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
66
Всього голосів : 349
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:25

  all27 написав:как игра с нефтью может затронуть гривню?


да,
хотя нам будут говорить - нет. типа мы святые. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:28

  proftpd66 написав:Ув. знатоки,

если нефть вниз, то евро вверх должно пойти? шаровые ресурсы будут?


Не факт, скорей золото вверх. Morgan Stanley заявил, что для стабилизации рынков ФРС необходимо будет объявить не только о снижении ставки, но и возобновить официальное QE, за амерами со своим QE думаю подтянутся и Европейцы.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:
  all27 написав:как игра с нефтью может затронуть гривню?


Главное что цены на АЗС не упадут))))
Впадуть десь на 7-10% при падінні ціни нафти на 50%.)))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:31

надо было Евро брать, а не доллар.
А ведь предупреждали умные люди, что может прыгнуть на 1,14+.
Гэп обычно закрывают, вопрос в том, через сколько времени.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:31

  stryzhko написав:
zzzzzz написав:
  all27 написав:как игра с нефтью может затронуть гривню?


Главное что цены на АЗС не упадут))))
Впадуть десь на 7-10% при падінні ціни нафти на 50%.)))


скажут, что дол. стал дороже, цены опустить - НИЗЯ!!! :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:34

Интересно, доллар с нефтью провалился из-за дорогой сланцевой нефти?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Евро в Приват24 сейчас продается по 1.134 к доллару, тогда как в мире оно уже по 1.139
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:42

интересно курс в дол. завтра в обмен. какой???
у кого какие прогнозы :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:43

  kluychkooleg написав:Интересно, доллар с нефтью провалился из-за дорогой сланцевой нефти?

Забудьте вы эту байку о дорогой сланцевой нефти. Она вообще почти бесплатна, и добыть ее можно чуть ли не из любого места на земле , не надо ничего разведывать, и фючерсов всяких продано на нее...Так что сланцевая нефть дешевле российской ужточно
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yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:48

  yama написав:
  uaprofi написав:
  Игорь Алексеевич написав:не хочется на этой ветке писать про вирус и его влияние на экономику страны, но думаю, что нам будет в ближ. время очень тяжело.
вирус внутри страны на некоторое время 100 пудов затронет курс валют. :shock:


если ситуация будет серьёзной - то в стране будет ходить только гривна!
(как в прочем и в других странах - входу будет только местная валюта)
все доллары и евро - будут просто шлаком
их даже могут перестать выдовать со счетов банков и запретят обмен
все расчёты будут только за грн.

А еще отменят карточки и кред лимиты? Аргументируйте!


отменят наличные (на них вирус) - будут только карточки
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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