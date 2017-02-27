|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:25
all27 написав:
как игра с нефтью может затронуть гривню?
да,
хотя нам будут говорить - нет. типа мы святые.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4675
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 468 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:28
proftpd66 написав:
Ув. знатоки,
если нефть вниз, то евро вверх должно пойти? шаровые ресурсы будут?
Не факт, скорей золото вверх. Morgan Stanley заявил, что для стабилизации рынков ФРС необходимо будет объявить не только о снижении ставки, но и возобновить официальное QE, за амерами со своим QE думаю подтянутся и Европейцы.
-
Михалыч
-
-
- Повідомлень: 1289
- З нами з: 01.03.16
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 383 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:28
zzzzzz написав: all27 написав:
как игра с нефтью может затронуть гривню?
Главное что цены на АЗС не упадут))))
Впадуть десь на 7-10% при падінні ціни нафти на 50%.)))
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 860
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:31
надо было Евро брать, а не доллар.
А ведь предупреждали умные люди, что может прыгнуть на 1,14+.
Гэп обычно закрывают, вопрос в том, через сколько времени.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 129
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:31
stryzhko написав: zzzzzz написав: all27 написав:
как игра с нефтью может затронуть гривню?
Главное что цены на АЗС не упадут))))
Впадуть десь на 7-10% при падінні ціни нафти на 50%.)))
скажут, что дол. стал дороже, цены опустить - НИЗЯ!!!
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4675
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 468 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:34
Интересно, доллар с нефтью провалился из-за дорогой сланцевой нефти?
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 129
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:39
Евро в Приват24 сейчас продается по 1.134 к доллару, тогда как в мире оно уже по 1.139
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7664
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 706 раз.
- Подякували: 1187 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:42
интересно курс в дол. завтра в обмен. какой???
у кого какие прогнозы
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4675
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 468 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:43
kluychkooleg написав:
Интересно, доллар с нефтью провалился из-за дорогой сланцевой нефти?
Забудьте вы эту байку о дорогой сланцевой нефти. Она вообще почти бесплатна, и добыть ее можно чуть ли не из любого места на земле , не надо ничего разведывать, и фючерсов всяких продано на нее...Так что сланцевая нефть дешевле российской ужточно
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
-
yama
-
-
- Повідомлень: 2021
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 3774 раз.
- Подякували: 382 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:48
yama написав: uaprofi написав: Игорь Алексеевич написав:
не хочется на этой ветке писать про вирус и его влияние на экономику страны, но думаю, что нам будет в ближ. время очень тяжело
.
вирус внутри страны на некоторое время 100 пудов затронет курс валют.
если ситуация будет серьёзной - то в стране будет ходить только гривна!
(как в прочем и в других странах - входу будет только местная валюта)
все доллары и евро - будут просто шлаком
их даже могут перестать выдовать со счетов банков и запретят обменвсе расчёты будут только за грн.
А еще отменят карточки и кред лимиты? Аргументируйте!
отменят наличные (на них вирус) - будут только карточки
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3794
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 540 раз.
- Подякували: 367 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16980
|2136223
|
|
|6824
|1521479
|
П'ят 06 бер, 2020 17:14
ЛОБ
|
|31
|1273
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|