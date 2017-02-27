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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4126412741284129

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 349
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
66
Всього голосів : 349
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:51

  Zebra написав:Евро в Приват24 сейчас продается по 1.134 к доллару, тогда как в мире оно уже по 1.139


в газе оно уже 1-2 недели по 1.130. А если курс 1-го конверта - 1.153

можно было взять по 1.09 и словить 1.16-1.2 . Нахера Вам гривна?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:53

  Zebra написав:Евро в Приват24 сейчас продается по 1.134 к доллару, тогда как в мире оно уже по 1.139


В круглосуточной обменке кросс 27.95 / 24.70 = 1.1315.
Работают ли они, не проверял.
Пойду спать.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 02:03

uaprofi
И карточки отменят, на банкоматах тоже вирус может быть. подошел чел зараженный, сунул карту в банкомат - привет, следующий уже от банкомата заразится, так что все отменят
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 02:06

  Игорь Алексеевич написав:пипец на биржах. :shock:


по основным валютам примерно 0,3 ... 1% роста относительно доллара, это разве пипец?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 02:11

  yama написав:
  kluychkooleg написав:Интересно, доллар с нефтью провалился из-за дорогой сланцевой нефти?

Забудьте вы эту байку о дорогой сланцевой нефти. Она вообще почти бесплатна, и добыть ее можно чуть ли не из любого места на земле , не надо ничего разведывать, и фючерсов всяких продано на нее...Так что сланцевая нефть дешевле российской ужточно


У вас какая-то фобия на жижу и РФ.

А вот факты.
Вернёмся в 2016 год 29 февраля. Крупнейшие производители сланцевой нефти в США решили сократить добычу.
Речь идёт о следующих компаниях, при цене брента на на тот момент ~40$:
Continental Resources Inc.
Devon Energy Corp.
Marathon Oil Corp.

https://www.wsj.com/articles/u-s-shale- ... 1456795120



Графики цен акций данных компаний в порядке очерёдности (месячный план):
Continental Resources Inc. с 2018 года падение на 80%, приблизились к болевому порогу 2016 года:

Зображення

Devon Energy Corp. падение на 70% с 2018 года, побили болевой порог

Зображення

Marathon Oil Corp. падение на 70% с 2018 года, приблизились к болевому порогу 2016 года

Зображення

Но похоже у Трампа есть в рукаве туз, через несколько мгновений после открытия фьючерсов Трамп написал в Твиттере довольно загадочное-«ничто не может остановить то, что грядет»

twitter.com/realDonaldTrump/status/1236778368533700609

Зображення

Посмотрим, что у РФ в рукаве, они то точно знали о том, что продлевать сделку или уменьшать добычу они не будут и могли заранее захеджировать свои риски падения цен жижи например теме же фьючами о которых вы упомянули.

Я запасаюсь попкорном, пойду сейчас пару часиков посплю, и с утреца думаю будет много чего интересного посмотреть и почитать. Шантаж картелем России сильно ударит по сланцевикам США, а Трампа не любит тех, кто делает больно экономике США и лишает ее работяг рабочих мест, думаю, что к 1 апреля на рынке будет найден компромисс ввиде новой сделки, вот только конфигурацию этой сделки предугадать очень трудно.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 02:19

Михалыч

про евро что слышно?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 02:19

  75stasstas75 написав:uaprofi
И карточки отменят, на банкоматах тоже вирус может быть. подошел чел зараженный, сунул карту в банкомат - привет, следующий уже от банкомата заразится, так что все отменят


какие нах банкоматы? для кого я пишу?

ЕЩЁ раз - В ЦЕЛЯХ ЗАБОТЫ О ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН - ОТМЕНЯТ НАЛИЧНЫЕ.

деньги только на картах. карты только бесконтактные. (обслуживание счёта около 100 -200 грн в месяц)
вход в магазины и в общественный транспорт только в масках определённого цвета.
отменят наличные не только у нас - а и в большинстве стран
дадут несколько дней (может недель) - чтобы люди сдали наличные в банки (так как у многих не будет масок определённого цвета чтобы зайти в банк)
сначала по идее будет "тренировка" в карантийных городах, но вполне допускаю что всё будет даже без тренировки.
З.Ы.
понятное дело что так будет и с дол и с евр и другими валютами.
т.е. - все бумажные деньги превращаются - в предмет коллекционирование (как например сейчас сов. или цар. рубли)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 02:23

  kluychkooleg написав:
  Zebra написав:Евро в Приват24 сейчас продается по 1.134 к доллару, тогда как в мире оно уже по 1.139


В круглосуточной обменке кросс 27.95 / 24.70 = 1.1315.
Работают ли они, не проверял.
Пойду спать.


не забывайте что обмен между валютными картами привата - только 1 раз в сутки!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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