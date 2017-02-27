в газе оно уже 1-2 недели по 1.130. А если курс 1-го конверта - 1.153
можно было взять по 1.09 и словить 1.16-1.2 . Нахера Вам гривна?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:51
в газе оно уже 1-2 недели по 1.130. А если курс 1-го конверта - 1.153
можно было взять по 1.09 и словить 1.16-1.2 . Нахера Вам гривна?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:53
Додано: Пон 09 бер, 2020 02:03
uaprofi
И карточки отменят, на банкоматах тоже вирус может быть. подошел чел зараженный, сунул карту в банкомат - привет, следующий уже от банкомата заразится, так что все отменят
Додано: Пон 09 бер, 2020 02:06
по основным валютам примерно 0,3 ... 1% роста относительно доллара, это разве пипец?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 09 бер, 2020 02:11
У вас какая-то фобия на жижу и РФ.
А вот факты.
Вернёмся в 2016 год 29 февраля. Крупнейшие производители сланцевой нефти в США решили сократить добычу.
Речь идёт о следующих компаниях, при цене брента на на тот момент ~40$:
Continental Resources Inc.
Devon Energy Corp.
Marathon Oil Corp.
Графики цен акций данных компаний в порядке очерёдности (месячный план):
Continental Resources Inc. с 2018 года падение на 80%, приблизились к болевому порогу 2016 года:
Devon Energy Corp. падение на 70% с 2018 года, побили болевой порог
Marathon Oil Corp. падение на 70% с 2018 года, приблизились к болевому порогу 2016 года
Но похоже у Трампа есть в рукаве туз, через несколько мгновений после открытия фьючерсов Трамп написал в Твиттере довольно загадочное-«ничто не может остановить то, что грядет»
twitter.com/realDonaldTrump/status/1236778368533700609
Посмотрим, что у РФ в рукаве, они то точно знали о том, что продлевать сделку или уменьшать добычу они не будут и могли заранее захеджировать свои риски падения цен жижи например теме же фьючами о которых вы упомянули.
Я запасаюсь попкорном, пойду сейчас пару часиков посплю, и с утреца думаю будет много чего интересного посмотреть и почитать. Шантаж картелем России сильно ударит по сланцевикам США, а Трампа не любит тех, кто делает больно экономике США и лишает ее работяг рабочих мест, думаю, что к 1 апреля на рынке будет найден компромисс ввиде новой сделки, вот только конфигурацию этой сделки предугадать очень трудно.
Додано: Пон 09 бер, 2020 02:19
Михалыч
про евро что слышно?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 09 бер, 2020 02:19
какие нах банкоматы? для кого я пишу?
ЕЩЁ раз - В ЦЕЛЯХ ЗАБОТЫ О ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН - ОТМЕНЯТ НАЛИЧНЫЕ.
деньги только на картах. карты только бесконтактные. (обслуживание счёта около 100 -200 грн в месяц)
вход в магазины и в общественный транспорт только в масках определённого цвета.
отменят наличные не только у нас - а и в большинстве стран
дадут несколько дней (может недель) - чтобы люди сдали наличные в банки (так как у многих не будет масок определённого цвета чтобы зайти в банк)
сначала по идее будет "тренировка" в карантийных городах, но вполне допускаю что всё будет даже без тренировки.
З.Ы.
понятное дело что так будет и с дол и с евр и другими валютами.
т.е. - все бумажные деньги превращаются - в предмет коллекционирование (как например сейчас сов. или цар. рубли)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 09 бер, 2020 02:23
не забывайте что обмен между валютными картами привата - только 1 раз в сутки!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 09 бер, 2020 02:29
людей уж проще сразу отменить. Помимо денег есть миллиион путей распространения вирусов.
Додано: Пон 09 бер, 2020 02:30
uaprofi
не не не, маски не защищают от вируса, никакого цвета, это уже факт, поэтому супермаркеты, метро, да вообще все места где бывают люди - ЗАПРЕТЯТ, это же ясно совершенно
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