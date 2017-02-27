Додано: Пон 09 бер, 2020 02:11

yama написав: kluychkooleg написав: Интересно, доллар с нефтью провалился из-за дорогой сланцевой нефти? Интересно, доллар с нефтью провалился из-за дорогой сланцевой нефти?

Забудьте вы эту байку о дорогой сланцевой нефти. Она вообще почти бесплатна, и добыть ее можно чуть ли не из любого места на земле , не надо ничего разведывать, и фючерсов всяких продано на нее...Так что сланцевая нефть дешевле российской ужточно Забудьте вы эту байку о дорогой сланцевой нефти. Она вообще почти бесплатна, и добыть ее можно чуть ли не из любого места на земле , не надо ничего разведывать, и фючерсов всяких продано на нее...Так что сланцевая нефть дешевле российской ужточно

У вас какая-то фобия на жижу и РФ.А вот факты.Вернёмся в 2016 год 29 февраля. Крупнейшие производители сланцевой нефти в США решили сократить добычу.Речь идёт о следующих компаниях, при цене брента на на тот момент ~40$:Continental Resources Inc.Devon Energy Corp.Marathon Oil Corp.Графики цен акций данных компаний в порядке очерёдности (месячный план):Continental Resources Inc. с 2018 года падение на 80%, приблизились к болевому порогу 2016 года:Devon Energy Corp. падение на 70% с 2018 года, побили болевой порогMarathon Oil Corp. падение на 70% с 2018 года, приблизились к болевому порогу 2016 годаНо похоже у Трампа есть в рукаве туз, через несколько мгновений после открытия фьючерсов Трамп написал в Твиттере довольно загадочное-«ничто не может остановить то, что грядет»twitter.com/realDonaldTrump/status/1236778368533700609Посмотрим, что у РФ в рукаве, они то точно знали о том, что продлевать сделку или уменьшать добычу они не будут и могли заранее захеджировать свои риски падения цен жижи например теме же фьючами о которых вы упомянули.Я запасаюсь попкорном, пойду сейчас пару часиков посплю, и с утреца думаю будет много чего интересного посмотреть и почитать. Шантаж картелем России сильно ударит по сланцевикам США, а Трампа не любит тех, кто делает больно экономике США и лишает ее работяг рабочих мест, думаю, что к 1 апреля на рынке будет найден компромисс ввиде новой сделки, вот только конфигурацию этой сделки предугадать очень трудно.