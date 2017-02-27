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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 02:37
75stasstas75 написав:uaprofi
не не не, маски не защищают от вируса
, никакого цвета, это уже факт, поэтому супермаркеты, метро, да вообще все места где бывают люди - ЗАПРЕТЯТ, это же ясно совершенно
маски препятствуют передачи от больного (инфицированного) к здоровому!
но не понятно кто может быть носителем вируса - поэтому в целях замедление распространение маски носят все. маски не для защиты. маски для того что-бы возможно инфицированный при кашле или чиханье с меньшей долей вероятности мог заразить здорового
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Додано: Пон 09 бер, 2020 02:42
TylerTruman_ написав: twin написав: PS4 написав:
скорей бы 35
тоді гривня на 27
хотілка пана PS4 досить близько до цінової цілі нафти (скоріше всього для Crude Oil, а не для Brent), а на рахунок грн., таку кореляцію із нафтою мені важко загадувати, ми ж не країна-бензоколонка ...
бачу хом'яки збентежені ціною нафти
1,5 тижні назад попереджував про такі низа, технічно нічого особливого не бачу
але це ще не все, то що сауди показали расєянам хто в домі господар, то таке, ведмежатніку ще не кінець, зараз потрібно слідкувати за ціною WTI, тобто чи сауди виведуть із гри американців (стоп добування та відвантаження), або раніше Дональд скаже -> досить! та покаже хто справжній газда в будинку
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Пон 09 бер, 2020 02:45
uaprofi написав:
ЕЩЁ раз - В ЦЕЛЯХ ЗАБОТЫ О ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН - ОТМЕНЯТ НАЛИЧНЫЕ
Утопия: у нас уровень "терминализации" торговых точек оставляет желать лучшего.
Вероятность подцепить вирус от налички, на мой взгляд, ничуть не больше, чем в общественном транспорте, например.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 02:51
Азія відкрилася дампом, фючерс Nikkei -4.4% відносно пятниці ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Пон 09 бер, 2020 03:14
uaprofi
Это не помогает. Главный хирург США призвал не носить маски для защиты от коронавируса, гугли, дальше, вирус может быть и на одежде, руках, ногах, поэтому, следуя вашей "логике" нужно запретить все, с чем соприкасается, человек ? гениально.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 03:39
75stasstas75 написав:uaprofi
Это не помогает. Главный хирург США призвал не носить маски для защиты от коронавируса, гугли, дальше, вирус может быть и на одежде, руках, ногах, поэтому, следуя вашей "логике" нужно запретить все, с чем соприкасается, человек ? гениально.
ещё раз маска не для личной защиты, а для защиты окружающих
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Додано: Пон 09 бер, 2020 03:43
zzzzzz написав:
Сегодня скорее всего снимут Рябошапку.
Очевидно что никаких антиколомойских законов не будет.
На борьбе с коррупцией тоже можно будет поставить крест.
Авакова не смогли убрать.
МВФ, ясен хрен денег не даст. А тут уже будет любопытно наблюдать как быстро нерезиденты начнут выходить из ОВГЗ, поняв что никих реформ в этой стране не будет. И существует туманная перспектива что на всех нас, повесят ярмо под названием Коломойский.
Про девальвационное давление тут уже можно и не говорить.
Конечно можно сдержать давление монетарными методами, поднятием учетной ставки. Если этого не будет, курс опять полетит.
А вот если курс опять полетит ( колебания на пару грн, это нормально, я имею ввиду быстрое изменение на 10% и боллее, или плавное на 20% и более) , так вот если курс опять полетит, это будет вторая волна миграции.
А в условиях отрицательной демографии вторая волна миграции добьет на*** страну. Это вопрос пары лет.
Если социология еще не сильно показывает падение рейтинга, то при росте курса на 10-20%, население все покращення почувствует очень быстро через ценники в магазинах, и падении реальных пенсий и зарплат.
И не нужно сравнивать с 2014-2015, тогда курс валился при активной внешней военной агресии рашки, сейчас конфликт перешел в другую стадию.
Это конечно может показаться абсурдным, но если будет плохой урожай, то все произойдет очень-очень быстро.
И к осени Зеленский по уровню рейтинга будет между Порошенко и Аваковым. Где-то ближе к Киве.
П.С. А перепись при таком раскладе лучше не делать. Даные будут еще хуже чем у Дубилета.
Перепись ОСТАВШЕГОСЯ населения надо делать в любом случае. И не "по Дубилету", а легитимно. И в интересах Зеленского это сделать максимально быстро. Это надо было делать "еще позавчера". Чтобы зафиксировать точку ответственности. ДО и ПОСЛЕ.
На мое скромное мнение. Точка невозврата на пути к демографической катастрофе давно пройдена. Процессы стали необратимыми.
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