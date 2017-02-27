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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4127412841294130

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 350
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
66
Всього голосів : 350
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 02:37

  75stasstas75 написав:uaprofi
не не не, маски не защищают от вируса, никакого цвета, это уже факт, поэтому супермаркеты, метро, да вообще все места где бывают люди - ЗАПРЕТЯТ, это же ясно совершенно


маски препятствуют передачи от больного (инфицированного) к здоровому!
но не понятно кто может быть носителем вируса - поэтому в целях замедление распространение маски носят все. маски не для защиты. маски для того что-бы возможно инфицированный при кашле или чиханье с меньшей долей вероятности мог заразить здорового
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 02:42

  TylerTruman_ написав:
  twin написав:
  PS4 написав:скорей бы 35

тоді гривня на 27 :mrgreen:

хотілка пана PS4 досить близько до цінової цілі нафти (скоріше всього для Crude Oil, а не для Brent), а на рахунок грн., таку кореляцію із нафтою мені важко загадувати, ми ж не країна-бензоколонка ...

бачу хом'яки збентежені ціною нафти :lol:
1,5 тижні назад попереджував про такі низа, технічно нічого особливого не бачу :roll: але це ще не все, то що сауди показали расєянам хто в домі господар, то таке, ведмежатніку ще не кінець, зараз потрібно слідкувати за ціною WTI, тобто чи сауди виведуть із гри американців (стоп добування та відвантаження), або раніше Дональд скаже -> досить! та покаже хто справжній газда в будинку :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 02:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:ЕЩЁ раз - В ЦЕЛЯХ ЗАБОТЫ О ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН - ОТМЕНЯТ НАЛИЧНЫЕ


Утопия: у нас уровень "терминализации" торговых точек оставляет желать лучшего.

Вероятность подцепить вирус от налички, на мой взгляд, ничуть не больше, чем в общественном транспорте, например.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 02:51

Азія відкрилася дампом, фючерс Nikkei -4.4% відносно пятниці ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 03:14

uaprofi
Это не помогает. Главный хирург США призвал не носить маски для защиты от коронавируса, гугли, дальше, вирус может быть и на одежде, руках, ногах, поэтому, следуя вашей "логике" нужно запретить все, с чем соприкасается, человек ? гениально.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 03:39

  75stasstas75 написав:uaprofi
Это не помогает. Главный хирург США призвал не носить маски для защиты от коронавируса, гугли, дальше, вирус может быть и на одежде, руках, ногах, поэтому, следуя вашей "логике" нужно запретить все, с чем соприкасается, человек ? гениально.


ещё раз маска не для личной защиты, а для защиты окружающих
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 03:43

  zzzzzz написав:Сегодня скорее всего снимут Рябошапку.

Очевидно что никаких антиколомойских законов не будет.

На борьбе с коррупцией тоже можно будет поставить крест.

Авакова не смогли убрать.

МВФ, ясен хрен денег не даст. А тут уже будет любопытно наблюдать как быстро нерезиденты начнут выходить из ОВГЗ, поняв что никих реформ в этой стране не будет. И существует туманная перспектива что на всех нас, повесят ярмо под названием Коломойский.

Про девальвационное давление тут уже можно и не говорить.

Конечно можно сдержать давление монетарными методами, поднятием учетной ставки. Если этого не будет, курс опять полетит.

А вот если курс опять полетит ( колебания на пару грн, это нормально, я имею ввиду быстрое изменение на 10% и боллее, или плавное на 20% и более) , так вот если курс опять полетит, это будет вторая волна миграции.

А в условиях отрицательной демографии вторая волна миграции добьет на*** страну. Это вопрос пары лет.

Если социология еще не сильно показывает падение рейтинга, то при росте курса на 10-20%, население все покращення почувствует очень быстро через ценники в магазинах, и падении реальных пенсий и зарплат.

И не нужно сравнивать с 2014-2015, тогда курс валился при активной внешней военной агресии рашки, сейчас конфликт перешел в другую стадию.

Это конечно может показаться абсурдным, но если будет плохой урожай, то все произойдет очень-очень быстро.

И к осени Зеленский по уровню рейтинга будет между Порошенко и Аваковым. Где-то ближе к Киве.

П.С. А перепись при таком раскладе лучше не делать. Даные будут еще хуже чем у Дубилета.


Перепись ОСТАВШЕГОСЯ населения надо делать в любом случае. И не "по Дубилету", а легитимно. И в интересах Зеленского это сделать максимально быстро. Это надо было делать "еще позавчера". Чтобы зафиксировать точку ответственности. ДО и ПОСЛЕ.
На мое скромное мнение. Точка невозврата на пути к демографической катастрофе давно пройдена. Процессы стали необратимыми.
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