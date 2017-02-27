75stasstas75 написав:uaprofi не не не, маски не защищают от вируса, никакого цвета, это уже факт, поэтому супермаркеты, метро, да вообще все места где бывают люди - ЗАПРЕТЯТ, это же ясно совершенно
маски препятствуют передачи от больного (инфицированного) к здоровому! но не понятно кто может быть носителем вируса - поэтому в целях замедление распространение маски носят все. маски не для защиты. маски для того что-бы возможно инфицированный при кашле или чиханье с меньшей долей вероятности мог заразить здорового
хотілка пана PS4 досить близько до цінової цілі нафти (скоріше всього для Crude Oil, а не для Brent), а на рахунок грн., таку кореляцію із нафтою мені важко загадувати, ми ж не країна-бензоколонка ...
бачу хом'яки збентежені ціною нафти 1,5 тижні назад попереджував про такі низа, технічно нічого особливого не бачу але це ще не все, то що сауди показали расєянам хто в домі господар, то таке, ведмежатніку ще не кінець, зараз потрібно слідкувати за ціною WTI, тобто чи сауди виведуть із гри американців (стоп добування та відвантаження), або раніше Дональд скаже -> досить! та покаже хто справжній газда в будинку
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
uaprofi Это не помогает. Главный хирург США призвал не носить маски для защиты от коронавируса, гугли, дальше, вирус может быть и на одежде, руках, ногах, поэтому, следуя вашей "логике" нужно запретить все, с чем соприкасается, человек ? гениально.
75stasstas75 написав:uaprofi Это не помогает. Главный хирург США призвал не носить маски для защиты от коронавируса, гугли, дальше, вирус может быть и на одежде, руках, ногах, поэтому, следуя вашей "логике" нужно запретить все, с чем соприкасается, человек ? гениально.
ещё раз маска не для личной защиты, а для защиты окружающих
zzzzzz написав:Сегодня скорее всего снимут Рябошапку.
Очевидно что никаких антиколомойских законов не будет.
На борьбе с коррупцией тоже можно будет поставить крест.
Авакова не смогли убрать.
МВФ, ясен хрен денег не даст. А тут уже будет любопытно наблюдать как быстро нерезиденты начнут выходить из ОВГЗ, поняв что никих реформ в этой стране не будет. И существует туманная перспектива что на всех нас, повесят ярмо под названием Коломойский.
Про девальвационное давление тут уже можно и не говорить.
Конечно можно сдержать давление монетарными методами, поднятием учетной ставки. Если этого не будет, курс опять полетит.
А вот если курс опять полетит ( колебания на пару грн, это нормально, я имею ввиду быстрое изменение на 10% и боллее, или плавное на 20% и более) , так вот если курс опять полетит, это будет вторая волна миграции.
А в условиях отрицательной демографии вторая волна миграции добьет на*** страну. Это вопрос пары лет.
Если социология еще не сильно показывает падение рейтинга, то при росте курса на 10-20%, население все покращення почувствует очень быстро через ценники в магазинах, и падении реальных пенсий и зарплат.
И не нужно сравнивать с 2014-2015, тогда курс валился при активной внешней военной агресии рашки, сейчас конфликт перешел в другую стадию.
Это конечно может показаться абсурдным, но если будет плохой урожай, то все произойдет очень-очень быстро.
И к осени Зеленский по уровню рейтинга будет между Порошенко и Аваковым. Где-то ближе к Киве.
П.С. А перепись при таком раскладе лучше не делать. Даные будут еще хуже чем у Дубилета.
Перепись ОСТАВШЕГОСЯ населения надо делать в любом случае. И не "по Дубилету", а легитимно. И в интересах Зеленского это сделать максимально быстро. Это надо было делать "еще позавчера". Чтобы зафиксировать точку ответственности. ДО и ПОСЛЕ. На мое скромное мнение. Точка невозврата на пути к демографической катастрофе давно пройдена. Процессы стали необратимыми.
uaprofi С этим вирусом не помогает маска ни в том, ни в другом случае, это факт, гугли те, а деньги наличные никто нигде отменять не будет, это бессмысленно, помимо денег есть тысячи других способов передачи вируса, надо тогда все отменить, от слова совсем.
Востаннє редагувалось 75stasstas75 в Пон 09 бер, 2020 05:11, всього редагувалось 1 раз.
IHS Markit оценила полную себестоимость добычи нефти в разных странах с учетом налогов. При расчетах учитывалась так называемая безубыточная цена нефти (breakeven costs), при которой добыча на проекте является допустимо рентабельной. Как следует из расчетов, такая безубыточная цена нефти для новых нефтяных проектов на суше России составляет в среднем 42 доллара США за баррель сорта Brent, а для проектов морской добычи около 44 долларов.
В результате Россия заняла одни из самых высоких позиций в рейтинге. Дороже себестоимость нефти лишь в Казахстане (46 и 51 доллар соответственно), на сухопутных проектах в США (49 долларов),
По версии Saudi Aramco, самая низкая в мире себестоимость - у саудовской и кувейтской нефти - около 17 долларов за баррель. В Ираке добыча нефти обходится примерно в 20 долларов, в Иране - в 22, в ОАЭ - в 20-30 (для сухопутных/морских месторождений). В Нигерии (проекты на суше) безубыточная стоимость оценена примерно в 28 долларов за баррель, в Венесуэле (проекты на суше) - в 36, в Великобритании (Северное море) - чуть меньше чем в 40 и в США (Мексиканский залив) - в 40 долларов за баррель.
Был довольно длительный боковичек в цене на нефть чуть выше себестоимости добычи нефти в РФ. после падения до 45 - могла ли россия пойти на снижение обьемов , находясь на грани себестоимости - скорее всего нет по вполне обьяснимым причинам. После этого нефть обваливают до уже ниже 35 на данный момент. Уж слишком крутой сюжет наказания раши всего лишь за несговорчивость в ОПЕК. Может быть что то еще - от быкования в Сирии, упреждение от открытой конфронтации с Эрдоганом и фактически НАТО, а может нашли там какие то концы связанные с короновирусом. В любом случае очень эффектное поздравление вовы с 8-м марта
или 4,5 млрд в месяц - весьма ощутимая цифра даже на фоне нынешних ЗВР РФ
Что нам говорит формула Немцова 3200/35=91 деревянный за доллар. Чтобы дотянуть до сотни деревянных за бакс , еще вниз всего 3-5 баксов. Как показывала практика последних лет нам удалось разсинхронизироваться с северными небратьями, перипетии на нефтяных рынках не били по нам сильно, будем надеяться и в этот раз нас сильно не забрыгает. Главное не паниковать. Уровень цены на нефть при которой добили СССР в 91 году - примерно 20 долларов за баррель - вполне по силу саудитам с соседями, хотя время изменилось , может им и не придется опускаться так низко. Это может быть повторение давно известного кульбита по урезониванию империи зла. Запасаемся попкорном. И без паники.
OPEC and Russia have started an oil price war that could push crude into the $20s, according to Goldman Sachs Group Inc.
Brent crude may dip as low as $20 a barrel, testing the levels at which some producers can operate, analysts including Damien Courvalin wrote in a report. The move completely changes the outlook for oil and gas markets, the bank said, as it slashed its forecasts for the second and third quarters to $30 a barrel.
“We believe the OPEC and Russia oil price war unequivocally started this weekend,” the analysts said. “The prognosis for the oil market is even more dire than in November 2014, when such a price war last started, as it comes to a head with the significant collapse in oil demand due to the coronavirus.”
Ха, пока писалось - уже 33 за баррель.
Востаннє редагувалось Surfer в Пон 09 бер, 2020 05:19, всього редагувалось 1 раз.