zzzzzz написав:

Сегодня скорее всего снимут Рябошапку.Очевидно что никаких антиколомойских законов не будет.На борьбе с коррупцией тоже можно будет поставить крест.Авакова не смогли убрать.МВФ, ясен хрен денег не даст. А тут уже будет любопытно наблюдать как быстро нерезиденты начнут выходить из ОВГЗ, поняв что никих реформ в этой стране не будет. И существует туманная перспектива что на всех нас, повесят ярмо под названием Коломойский.Про девальвационное давление тут уже можно и не говорить.Конечно можно сдержать давление монетарными методами, поднятием учетной ставки. Если этого не будет, курс опять полетит.А вот если курс опять полетит ( колебания на пару грн, это нормально, я имею ввиду быстрое изменение на 10% и боллее, или плавное на 20% и более) , так вот если курс опять полетит, это будет вторая волна миграции.А в условиях отрицательной демографии вторая волна миграции добьет на*** страну. Это вопрос пары лет.Если социология еще не сильно показывает падение рейтинга, то при росте курса на 10-20%, население все покращення почувствует очень быстро через ценники в магазинах, и падении реальных пенсий и зарплат.И не нужно сравнивать с 2014-2015, тогда курс валился при активной внешней военной агресии рашки, сейчас конфликт перешел в другую стадию.Это конечно может показаться абсурдным, но если будет плохой урожай, то все произойдет очень-очень быстро.И к осени Зеленский по уровню рейтинга будет между Порошенко и Аваковым. Где-то ближе к Киве.П.С. А перепись при таком раскладе лучше не делать. Даные будут еще хуже чем у Дубилета.