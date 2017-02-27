Четкая синхронизация пробоев нефти в 16 году и в 2020 до 35 и взлета рубля конкретно по этим пробоям. Промежуточный обвал нефти начала 19 года и ровно соответствующий ему незначительный скачек рубля. Рост цен на нефть 17-18 годов и "яма" относительно крепкого рубля ниже 60 за доллар. У гривны при этом максимум в 18 году, перманентно нароставший с 15 со своими локальными сезонными взлетами и падениями - ничего общего, затем укрепление.
Четкая обратная корреляция графиков нефти и рубля , в отличии от поведения гривны - у которой сейчас совершенно своя история. Единственное что может повлиять на гривну сейчас - это паника и паникеры. А брент уже 31 - однако )