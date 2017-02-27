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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4128412941304131

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 350
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
66
Всього голосів : 350
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 06:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну посмотрите, на статистику 5 прошедших лет :
Зображення

Зображення

Четкая синхронизация пробоев нефти в 16 году и в 2020 до 35 и взлета рубля конкретно по этим пробоям. Промежуточный обвал нефти начала 19 года и ровно соответствующий ему незначительный скачек рубля. Рост цен на нефть 17-18 годов и "яма" относительно крепкого рубля ниже 60 за доллар. У гривны при этом максимум в 18 году, перманентно нароставший с 15 со своими локальными сезонными взлетами и падениями - ничего общего, затем укрепление.


Зображення

Четкая обратная корреляция графиков нефти и рубля , в отличии от поведения гривны - у которой сейчас совершенно своя история. Единственное что может повлиять на гривну сейчас - это паника и паникеры. А брент уже 31 - однако )
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 06:20

На це можна дивитись вічно,WTI-27,65... Цікаво,ВВХ вже проснувся, чи він і не лягав.
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