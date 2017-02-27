Четкая синхронизация пробоев нефти в 16 году и в 2020 до 35 и взлета рубля конкретно по этим пробоям. Промежуточный обвал нефти начала 19 года и ровно соответствующий ему незначительный скачек рубля. Рост цен на нефть 17-18 годов и "яма" относительно крепкого рубля ниже 60 за доллар. У гривны при этом максимум в 18 году, перманентно нароставший с 15 со своими локальными сезонными взлетами и падениями - ничего общего, затем укрепление.
Четкая обратная корреляция графиков нефти и рубля , в отличии от поведения гривны - у которой сейчас совершенно своя история. Единственное что может повлиять на гривну сейчас - это паника и паникеры. А брент уже 31 - однако )
orest написав:Щодо дири в бюджеті, яку багато хто згадує. Її можна закрити курсом, піднявши надходження з митниці. Але ж можна таки перекрити контрабас і підняти надходження. А за одно, і додати до ціни польського молока і італійського вина з французьким сиром, захистивши нацвиробника. Також, можна трансфертне ціноутворення перевіряти і штрафувати не вибірково а і для дтеків всіляких також... Але ж ми знаємо, який шлях виберуть ШмиЗелі-труфальдіни ахметок-коломойш...
За витчизняного выробника, в частности за продукты питания... У этих скотов было и есть много преимуществ перед импортом, но им плевать на здоровье витчизняного споживача - вина и сыры витчизняного выробника просто отрава. Поддерживать этих тварей, и косюков в том числе, значит сознательно сокращать срок своей жизни. Извините, но я сделал свой мучительный выбор, хоть и боролся с собой до последнего. В общем делаю покупки ориентируясь на качество, но не видчизняного выробника. Защита васадзе примером. Вы хотите, чтобы витчизняный споживач переплачивал и убивал себя за это.
У меня хуже. Средний 25,42, так как брал и по 27,95.
Когда купил летом по 26,5 и увидел,что стал падать, отпустил ситуацию и перестал покупать,сел на забор и наблюдал за цирком на текущем до востребования пумб 12%.Брать стал потихоньку с 25 и ниже,будучи уверен в том,что это прибыльная ставка.Уверен-будь готов заплатить за это.
ребята, у меня 26,42. Вопрос к Вам, в горках пробовали участвовать, что средник курс понизить?
varlo написав:Правда ли, что прививка от кори защищает от короновируса?
Сейчас достоверно не известно, хотя об этом и пишут отдельные СМИ. Прививка от гриппа также упоминается в качестве некоторой защиты. Возможно какой то и может быть перекрестный иммунитет, как на самом деле, думаю, в ближайшее время разберутся.
Но надо помнить, что ни прививка от гриппа, ни прививка от кори не дает гарантии, что вы не заболеете этими болезнями, но дает гарантию, что вы переболеете в легкой форме.
оказывается некоторые заражались коктейлями короны и гриппа
Я же и говорю сложные мысли часто разбиваются о трудности перевода.
Ну согласитесь: англ. promote "способствовать, поощрять, содействовать" не означает "обеспечивать и поддерживать".
А напрямую влиять монетарными рычагами на занятость попросту невозможно. Ибо прямая взаимосвязь отсутствует. И только косвенно монетарные действия не должны противоречить целям достижения максимальной занятости. Опять же не путать с полной занятостью.
да все это фигня на фоне того, с чего начали. Напоминаю: коллега ратует за возрождение колхозно-совхозной организации сельского хозяйства и отказ от наиболее рентабельных в наших широтах сельхозкультур.