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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4129413041314132>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 350
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
66
Всього голосів : 350
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 06:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну посмотрите, на статистику 5 прошедших лет :
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Четкая синхронизация пробоев нефти в 16 году и в 2020 до 35 и взлета рубля конкретно по этим пробоям. Промежуточный обвал нефти начала 19 года и ровно соответствующий ему незначительный скачек рубля. Рост цен на нефть 17-18 годов и "яма" относительно крепкого рубля ниже 60 за доллар. У гривны при этом максимум в 18 году, перманентно нароставший с 15 со своими локальными сезонными взлетами и падениями - ничего общего, затем укрепление.


Зображення

Четкая обратная корреляция графиков нефти и рубля , в отличии от поведения гривны - у которой сейчас совершенно своя история. Единственное что может повлиять на гривну сейчас - это паника и паникеры. А брент уже 31 - однако )
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 06:20

На це можна дивитись вічно,WTI-27,65... Цікаво,ВВХ вже проснувся, чи він і не лягав.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 07:32

  orest написав:Щодо дири в бюджеті, яку багато хто згадує. Її можна закрити курсом, піднявши надходження з митниці. Але ж можна таки перекрити контрабас і підняти надходження. А за одно, і додати до ціни польського молока і італійського вина з французьким сиром, захистивши нацвиробника. Також, можна трансфертне ціноутворення перевіряти і штрафувати не вибірково а і для дтеків всіляких також...
Але ж ми знаємо, який шлях виберуть ШмиЗелі-труфальдіни ахметок-коломойш...

За витчизняного выробника, в частности за продукты питания... У этих скотов было и есть много преимуществ перед импортом, но им плевать на здоровье витчизняного споживача - вина и сыры витчизняного выробника просто отрава. Поддерживать этих тварей, и косюков в том числе, значит сознательно сокращать срок своей жизни. Извините, но я сделал свой мучительный выбор, хоть и боролся с собой до последнего.
В общем делаю покупки ориентируясь на качество, но не видчизняного выробника. Защита васадзе примером.
Вы хотите, чтобы витчизняный споживач переплачивал и убивал себя за это.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 07:38

  Diego написав:
  kluychkooleg написав:
  goldfinger написав:

У меня хуже. Средний 25,42, так как брал и по 27,95.

Когда купил летом по 26,5 и увидел,что стал падать, отпустил ситуацию и перестал покупать,сел на забор и наблюдал за цирком на текущем до востребования пумб 12%.Брать стал потихоньку с 25 и ниже,будучи уверен в том,что это прибыльная ставка.Уверен-будь готов заплатить за это.

ребята, у меня 26,42. Вопрос к Вам, в горках пробовали участвовать, что средник курс понизить?
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 07:45

  kluychkooleg написав:
  Zebra написав:Утром срочно все в обменки :!:


Я вчера все уже купил.
Сегодня курс не изменился.
Но наш Межбанк - зазеркалье.
Не удивлюсь ни капли, если вниз пойдет.
М-да... Брент уже 35.
А по утру в Мордоре проснутся...

Про зазеркалье 100% верно.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 07:58

  дарий написав:
  orest написав:який шлях виберуть ШмиЗелі-труфальдіни ахметок-коломойш...


Красиво сказано!
Менять то на КОГО? Есть варианты? :
я ещё могу поверить, что год назад это было неочевидно. Но сегодня-то абсолютно очевидно, что команда Порошенко была намного эффективнее.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:00

  freeze написав:
varlo написав:Правда ли, что прививка от кори защищает от короновируса?


Сейчас достоверно не известно, хотя об этом и пишут отдельные СМИ. Прививка от гриппа также упоминается в качестве некоторой защиты.
Возможно какой то и может быть перекрестный иммунитет, как на самом деле, думаю, в ближайшее время разберутся.

Но надо помнить, что ни прививка от гриппа, ни прививка от кори не дает гарантии, что вы не заболеете этими болезнями, но дает гарантию, что вы переболеете в легкой форме.

оказывается некоторые заражались коктейлями короны и гриппа

вице-президент xHamster Алекс Хоукинс заявил, что самый простой способ избежать распространения вируса - это избежать прямого контакта с другими людьми, и здесь порно может помочь.
https://vesti.ua/lite/pornosajt-xhamste ... n_get_more
Востаннє редагувалось edvardd в Пон 09 бер, 2020 08:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:04

  wolf1 написав:На це можна дивитись вічно,WTI-27,65... Цікаво,ВВХ вже проснувся, чи він і не лягав.


На Росії пишуть: "в 15:00 проснется и все расставит по местам" (С) :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:07

  vovan_prm написав:
  Igneus написав:Чтобы завершить дискуссию взаимоприемлемым решением, приведу ссылку на соответствующую статью 2А Закона о ФРС в его английском оригинале с официального сайта ФРС: https://www.federalreserve.gov/aboutthe ... tion2a.htm


Я же и говорю сложные мысли часто разбиваются о трудности перевода.

Ну согласитесь: англ. promote "способствовать, поощрять, содействовать" не означает "обеспечивать и поддерживать".

А напрямую влиять монетарными рычагами на занятость попросту невозможно. Ибо прямая взаимосвязь отсутствует. И только косвенно монетарные действия не должны противоречить целям достижения максимальной занятости. Опять же не путать с полной занятостью.
да все это фигня на фоне того, с чего начали. Напоминаю: коллега ратует за возрождение колхозно-совхозной организации сельского хозяйства и отказ от наиболее рентабельных в наших широтах сельхозкультур.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:15

Интересно - потянет ржубль завтра за собой самую красивую или она сумеет доказать, шо она с ним не пара?
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