wolf1 написав:На це можна дивитись вічно,WTI-27,65... Цікаво,ВВХ вже проснувся, чи він і не лягав.
На Росії пишуть: "в 15:00 проснется и все расставит по местам" (С)
В Нидерландах 9 марта открывается уголовный процесс против предполагаемых виновников преступления.Не международный суд ООН,но всё же. https://www.dw.com/ru/суд-по-делу-о-катастрофе-mh17-что-важно-знать-к-началу-процесса/a-52651823
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня