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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4129413041314132

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 350
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
66
Всього голосів : 350
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:17

  swan forever написав:Интересно - потянет ржубль завтра за собой самую красивую или она сумеет доказать, шо она с ним не пара?
Зображення


вже практично 73

http://www.profinance.ru/chart/usdrub/? ... QjMCMjIw==
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:19

  Pupsik написав:
  wolf1 написав:На це можна дивитись вічно,WTI-27,65... Цікаво,ВВХ вже проснувся, чи він і не лягав.


На Росії пишуть: "в 15:00 проснется и все расставит по местам" (С) :mrgreen:

В Нидерландах 9 марта открывается уголовный процесс против предполагаемых виновников преступления.Не международный суд ООН,но всё же.
https://www.dw.com/ru/суд-по-делу-о-катастрофе-mh17-что-важно-знать-к-началу-процесса/a-52651823
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:23

  yama написав:
  edvardd написав:
  Xenon написав:Пока все увлечены коронавирусом,
В результате чего падает экономика и производства в первую очередь в Китае и др.странах, (в результате чего падает спрос на нефть!)

но тут подехали новости что С.Аравия решила обьявить економ.войну РФ, и грозится обвалить цены на нефть. Речь идет о 20 за баррель.

Снижение потребления + увеличение добычи + снижение цены за баррель - что получим на выходе ?

про 20 за баррель я уже с год пишу, даже возможно и будет 10

Дядя Степа уже наверно два года говорит об этом...если не больше
даже сломанные часы дважды в сутки показывают правильное время....
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:26

  stryzhko написав:
zzzzzz написав:
  all27 написав:как игра с нефтью может затронуть гривню?


Главное что цены на АЗС не упадут))))
Впадуть десь на 7-10% при падінні ціни нафти на 50%.)))
так и должно быть. Налоговая нагрузка, зарплаты, логистика и вся прочая затратная часть никуда ж не денется
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