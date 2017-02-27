wolf1 написав:На це можна дивитись вічно,WTI-27,65... Цікаво,ВВХ вже проснувся, чи він і не лягав.
На Росії пишуть: "в 15:00 проснется и все расставит по местам" (С)
В Нидерландах 9 марта открывается уголовный процесс против предполагаемых виновников преступления.Не международный суд ООН,но всё же. https://www.dw.com/ru/суд-по-делу-о-катастрофе-mh17-что-важно-знать-к-началу-процесса/a-52651823
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Я же и говорю сложные мысли часто разбиваются о трудности перевода.
Ну согласитесь: англ. promote "способствовать, поощрять, содействовать" не означает "обеспечивать и поддерживать".
А напрямую влиять монетарными рычагами на занятость попросту невозможно. Ибо прямая взаимосвязь отсутствует. И только косвенно монетарные действия не должны противоречить целям достижения максимальной занятости. Опять же не путать с полной занятостью.
juristkostya написав:да все это фигня на фоне того, с чего начали. Напоминаю: коллега ратует за возрождение колхозно-совхозной организации сельского хозяйства и отказ от наиболее рентабельных в наших широтах сельхозкультур.
Ніц собі! Якийсь ви поганий юрист! Де це я саме таке казав?
Якщо ви так подумали, то це ще не означає: 1. що я таке так і казав, 2. що я саме це мав на увазі!
Тобто весь цимес розмови, ваша неправильна інтерпретація моїх слів Ой вей, лишеньки!