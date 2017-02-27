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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41304131413241334134>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 351
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
67
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:17

  swan forever написав:Интересно - потянет ржубль завтра за собой самую красивую или она сумеет доказать, шо она с ним не пара?
Зображення


вже практично 73

http://www.profinance.ru/chart/usdrub/? ... QjMCMjIw==
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:19

  Pupsik написав:
  wolf1 написав:На це можна дивитись вічно,WTI-27,65... Цікаво,ВВХ вже проснувся, чи він і не лягав.


На Росії пишуть: "в 15:00 проснется и все расставит по местам" (С) :mrgreen:

В Нидерландах 9 марта открывается уголовный процесс против предполагаемых виновников преступления.Не международный суд ООН,но всё же.
https://www.dw.com/ru/суд-по-делу-о-катастрофе-mh17-что-важно-знать-к-началу-процесса/a-52651823
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:23

  yama написав:
  edvardd написав:
  Xenon написав:Пока все увлечены коронавирусом,
В результате чего падает экономика и производства в первую очередь в Китае и др.странах, (в результате чего падает спрос на нефть!)

но тут подехали новости что С.Аравия решила обьявить економ.войну РФ, и грозится обвалить цены на нефть. Речь идет о 20 за баррель.

Снижение потребления + увеличение добычи + снижение цены за баррель - что получим на выходе ?

про 20 за баррель я уже с год пишу, даже возможно и будет 10

Дядя Степа уже наверно два года говорит об этом...если не больше
даже сломанные часы дважды в сутки показывают правильное время....
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:26

  stryzhko написав:
zzzzzz написав:
  all27 написав:как игра с нефтью может затронуть гривню?


Главное что цены на АЗС не упадут))))
Впадуть десь на 7-10% при падінні ціни нафти на 50%.)))
так и должно быть. Налоговая нагрузка, зарплаты, логистика и вся прочая затратная часть никуда ж не денется
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:32

включать традиційну лохо-відмазку
"ми ж купували по дорогій ціні і в нас Н-місячні запаси"
:o
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:41

хроники апокалипсиса

Ливан объявил дефолт.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Brent 33 с копейками
Евро выше 1,14
пристёгиваемся
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:51

  Replay написав:
Surfer Ха, пока писалось - уже 33 за баррель. :)

Ну вот и всё...
Как написал Трамп, всё Предначертано!
Угадайте с одного раза, какой курс гривни будет уже завтра на торгах и чем всё закончится для... Украины(Россия не интересует, в моменте)?

Мабуть, буде подвійна порція :mrgreen:
А ОТ ЧОГО, І КУДИ?
ПОБАЧИМО :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:07

  Vitalych-new написав:Brent 33 с копейками
Евро выше 1,14
пристёгиваемся


а нам то чого застібатися :? ні нафту, ні Євро ми не експортуємо
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:07

  vovan_prm написав:
  Igneus написав:Чтобы завершить дискуссию взаимоприемлемым решением, приведу ссылку на соответствующую статью 2А Закона о ФРС в его английском оригинале с официального сайта ФРС: https://www.federalreserve.gov/aboutthe ... tion2a.htm


Я же и говорю сложные мысли часто разбиваются о трудности перевода.

Ну согласитесь: англ. promote "способствовать, поощрять, содействовать" не означает "обеспечивать и поддерживать".

А напрямую влиять монетарными рычагами на занятость попросту невозможно. Ибо прямая взаимосвязь отсутствует. И только косвенно монетарные действия не должны противоречить целям достижения максимальной занятости. Опять же не путать с полной занятостью.

  juristkostya написав:да все это фигня на фоне того, с чего начали. Напоминаю: коллега ратует за возрождение колхозно-совхозной организации сельского хозяйства и отказ от наиболее рентабельных в наших широтах сельхозкультур.


Ніц собі! :shock:
Якийсь ви поганий юрист! Де це я саме таке казав?

Якщо ви так подумали, то це ще не означає:
1. що я таке так і казав,
2. що я саме це мав на увазі!

Тобто весь цимес розмови, ваша неправильна інтерпретація моїх слів :lol:
Ой вей, лишеньки!
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