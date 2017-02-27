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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4131413241334134>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 351
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
67
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:14

  change_pm написав:
  vovan_prm написав:
  Igneus написав:Чтобы завершить дискуссию взаимоприемлемым решением, приведу ссылку на соответствующую статью 2А Закона о ФРС в его английском оригинале с официального сайта ФРС: https://www.federalreserve.gov/aboutthe ... tion2a.htm


Я же и говорю сложные мысли часто разбиваются о трудности перевода.

Ну согласитесь: англ. promote "способствовать, поощрять, содействовать" не означает "обеспечивать и поддерживать".

А напрямую влиять монетарными рычагами на занятость попросту невозможно. Ибо прямая взаимосвязь отсутствует. И только косвенно монетарные действия не должны противоречить целям достижения максимальной занятости. Опять же не путать с полной занятостью.

  juristkostya написав:да все это фигня на фоне того, с чего начали. Напоминаю: коллега ратует за возрождение колхозно-совхозной организации сельского хозяйства и отказ от наиболее рентабельных в наших широтах сельхозкультур.


Ніц собі! :shock:
Якийсь ви поганий юрист! Де це я саме таке казав?

Якщо ви так подумали, то це ще не означає:
1. що я таке так і казав,
2. що я саме це мав на увазі!

Тобто весь цимес розмови, ваша неправильна інтерпретація моїх слів :lol:
Ой вей, лишеньки!
если вы не усматривает такой исторической аналогии, это исключительно вопрос вашего кругозора.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:28

WTI -49,6%

https://m.censor.net.ua/news/3180195/ts ... wti_na_496
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:30

  Pupsik написав:
  Vitalych-new написав:Brent 33 с копейками
Евро выше 1,14
пристёгиваемся


а нам то чого застібатися :? ні нафту, ні Євро ми не експортуємо


ага, криза нас омине (С)
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:32

А может это наоборот хорошо для гривны, что нефть так обвалилась в преддверии посевной? Руда не падает, зерно не падает...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Щас упадет. На нефти все закручено пока.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Российский минфин заявил, что удача прет

- рост доллара на каждый 1 рубль выше 65,7 руб дает бюджету дополнительно 70 млрд рублей
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:36

Доллар/рубль +8%
евро/рубль +10%

Доходность американских трежерис
10 летки -49% , доход 0,359%
30 летки -39% , доход 0,732%
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:37

На фоне потока сознания росиянских экспердов, встречаются и адекватные рассуждения.

"Российские генералы сырьевого сектора решили бороться со сланцевыми добытчиками из США. Борьба не будет легкой. Сланцевые добытчики связаны с банками США, и поставки нефти на ближайшие месяцы у них захеджированы. Учитывая лоббистские возможности американских генералов энергетического сектора, они неминуемо нанесут санкционные удары по российским нефтяным компаниям, поэтому автоматически российским компаниям расширить рынки сбыта не удастся", — добавляет он.

Кроме того, иностранные инвесторы, присутствующие на российском рынке, очень чувствительны к нефтяным ценам, поэтому рекордная доля иностранных инвесторов в ОФЗ — почти 34% — обернется массированными продажами российских госбумаг и дополнительным давлением на рубль, поэтому в прежний коридор 63-67,5 рубля доллар вернется не скоро, уверен Верников.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:38

А где Зебра?
Еще ждать евро ниже паритета?

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:39

Индекс евро стох50 -9% :shock:
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