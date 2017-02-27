Я же и говорю сложные мысли часто разбиваются о трудности перевода.
Ну согласитесь: англ. promote "способствовать, поощрять, содействовать" не означает "обеспечивать и поддерживать".
А напрямую влиять монетарными рычагами на занятость попросту невозможно. Ибо прямая взаимосвязь отсутствует. И только косвенно монетарные действия не должны противоречить целям достижения максимальной занятости. Опять же не путать с полной занятостью.
juristkostya написав:да все это фигня на фоне того, с чего начали. Напоминаю: коллега ратует за возрождение колхозно-совхозной организации сельского хозяйства и отказ от наиболее рентабельных в наших широтах сельхозкультур.
Ніц собі! Якийсь ви поганий юрист! Де це я саме таке казав?
Якщо ви так подумали, то це ще не означає: 1. що я таке так і казав, 2. що я саме це мав на увазі!
Тобто весь цимес розмови, ваша неправильна інтерпретація моїх слів Ой вей, лишеньки!
если вы не усматривает такой исторической аналогии, это исключительно вопрос вашего кругозора.
На фоне потока сознания росиянских экспердов, встречаются и адекватные рассуждения.
"Российские генералы сырьевого сектора решили бороться со сланцевыми добытчиками из США. Борьба не будет легкой. Сланцевые добытчики связаны с банками США, и поставки нефти на ближайшие месяцы у них захеджированы. Учитывая лоббистские возможности американских генералов энергетического сектора, они неминуемо нанесут санкционные удары по российским нефтяным компаниям, поэтому автоматически российским компаниям расширить рынки сбыта не удастся", — добавляет он.
Кроме того, иностранные инвесторы, присутствующие на российском рынке, очень чувствительны к нефтяным ценам, поэтому рекордная доля иностранных инвесторов в ОФЗ — почти 34% — обернется массированными продажами российских госбумаг и дополнительным давлением на рубль, поэтому в прежний коридор 63-67,5 рубля доллар вернется не скоро, уверен Верников.