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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 09:43
orest написав: tehno-teplo написав: Mazay256 написав:
Рынки падают, евро 1.1308
Амер фонда валится
Скоро вибори президента в США. Це вже давно процес не внутрішньо щтатівський, а найважливіший світовий. Дуже багато міжнародних структур активізувалися і вступили в боротьбу.
От і давлять певні сили: когось дорогим євро, а когось дешевою нафтою. Це серйозні політичні інструменти. Чи ви думаєте, Брент просто так після загострення в Сирії впав до 52, а зараз, після скорочення видобутку від ОПЕК і припинення бойових дій в Сирії (не факт що на довго), стала 48?
Не на довго... Сьогодні твориться щось нечуване, падіння в прірву з допомогою величезного прискорення! І шо воно буде?,..
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Додано: Пон 09 бер, 2020 09:46
Senkiv написав:
А где Зебра?
Еще ждать евро ниже паритета?*Відправлено з Чату
перемкнувся на гривну - чекає її падіння
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: Пон 09 бер, 2020 09:46
zzzzzz написав:
Доходность американских трежерис
10 летки -49% , доход 0,359%
30 летки -39% , доход 0,732%
Петля затягивается
Рост учетной ставки на фоне этого пиптиза
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Додано: Пон 09 бер, 2020 09:56
zzzzzz написав:
Индекс евро стох50 -9%
Продам шестилетки. Недорого.
(Или уже на столбах клеить?)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 09:57
После сегодняшнего коллапса на рынках,
Завтрашнее открытие межбанка у нас будет интересным
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Додано: Пон 09 бер, 2020 09:57
Насчет учетной ставки вообще непонятка.
В четверг заседание ЕЦБ , евро к доллару уже почти 1,15 . ЕЦБ уже некуда снижать ставки, но могут увеличить программу выкупа активов.
ФРС будет свое заседание проводить 18 марта, есть прогнозы что снижение будет 0,5 п.п. или вообще 0,75% с нынешних 1-1,12%
10 летние трежерис уже 0,5% в моменте было 0,35%
Если НБУ снизит ставку то боюсь что мы и на 30 можем улететь.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 09:58
Это пять
Живите своим умом!
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