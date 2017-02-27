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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4131413241334134

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 351
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
67
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:43

  orest написав:
  tehno-teplo написав:
  Mazay256 написав:Рынки падают, евро 1.1308

Амер фонда валится

Скоро вибори президента в США. Це вже давно процес не внутрішньо щтатівський, а найважливіший світовий. Дуже багато міжнародних структур активізувалися і вступили в боротьбу.
От і давлять певні сили: когось дорогим євро, а когось дешевою нафтою. Це серйозні політичні інструменти. Чи ви думаєте, Брент просто так після загострення в Сирії впав до 52, а зараз, після скорочення видобутку від ОПЕК і припинення бойових дій в Сирії (не факт що на довго), стала 48?

Не на довго... Сьогодні твориться щось нечуване, падіння в прірву з допомогою величезного прискорення! І шо воно буде?,..
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:46

  Senkiv написав:А где Зебра?
Еще ждать евро ниже паритета?

*Відправлено з Чату


перемкнувся на гривну - чекає її падіння :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:46

  zzzzzz написав:Доходность американских трежерис
10 летки -49% , доход 0,359%
30 летки -39% , доход 0,732%

Петля затягивается
Рост учетной ставки на фоне этого пиптиза :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:56

  zzzzzz написав:Индекс евро стох50 -9% :shock:
Продам шестилетки. Недорого.
(Или уже на столбах клеить?) :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:57

После сегодняшнего коллапса на рынках,
Завтрашнее открытие межбанка у нас будет интересным
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:57

Насчет учетной ставки вообще непонятка.

В четверг заседание ЕЦБ , евро к доллару уже почти 1,15 . ЕЦБ уже некуда снижать ставки, но могут увеличить программу выкупа активов.

ФРС будет свое заседание проводить 18 марта, есть прогнозы что снижение будет 0,5 п.п. или вообще 0,75% с нынешних 1-1,12%

10 летние трежерис уже 0,5% в моменте было 0,35%

Если НБУ снизит ставку то боюсь что мы и на 30 можем улететь.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:58

  asti написав:
  zzzzzz написав:Индекс евро стох50 -9% :shock:
Продам шестилетки. Недорого.
(Или уже на столбах клеить?) :) :)


Это пять :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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