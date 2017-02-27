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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41334134413541364137 ... 4141>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 351
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
67
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:22

В Киеве рост на 7-10 копеек с утра.
Сегодня не должны особо вверх пойти, разве что цветочники начнут конвертироваться после праздников/))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Михалыч написав:Я запасаюсь попкорном

Приветствую S&P500 уже ниже 1820 - бычий вариант отменяется ??
Заговорили о патриотизме - значит проворовались. ( Салтыков-Щедрин).
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:23

  asti написав:https://m.censor.net.ua/news/3180195/tseny_na_neft_prodoljayut_padenie_brent_snizilsya_na_434_wti_na_496

Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его!:)
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:23

  freeze написав:Saudi Aramco на открытии торгов обвалилась на 10%. Упасть больше нельзя по правилам биржи.


рупия -10%

https://www.profinance.ru/chart/usdrub/


9 марта цена североморской нефти Brent обрушилась более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, WTI упала ниже $30 за баррель. В ходе торгов Brent опускалась максимально на 31%, до $31,27 за баррель.
Стоимость нефти марки Brent начала снижаться еще в пятницу, 6 марта, на фоне сообщений о неспособности стран ОПЕК+ договориться о новом сокращении добычи.
На фоне обрушения цен на нефть на международном валютном рынке взлетели курсы американской и европейской валют. Доллар торговался на уровне 72 руб. за штуку, а евро — 82 руб.
По состоянию на 9:26 мск курс доллара на Forex поднимался на 4,9%, до 73,07 руб. Торги валютой на Московской бирже 9 марта не проводятся из-за выходного.
Однако после 9:30 мск рубль отыграл часть потерь (торгуется на отметке 72,49 руб. за доллар), после того как Банк России объявил, что не будет покупать валюту на рынке в рамках бюджетного правила как минимум 30 дней.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/09/03/2020 ... =from_main
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:26

  Moneta написав:
  Xenon написав:После сегодняшнего коллапса на рынках,
Завтрашнее открытие межбанка у нас будет интересным


Дед Яша и дальше будет спасать инсайдеров сжигая ЗВР по 100 лямов в день.

Хрен ему в грызло:)
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:27

  asti написав:Кстати налик пошел резко в рост!
С утра ещё отдавали 24,80 уже 25,00
Кропивницкий//)

Так и есть,
Харьков 24.90/25.00 - 25.20
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:32

  goldfinger написав:
  asti написав:https://m.censor.net.ua/news/3180195/tseny_na_neft_prodoljayut_padenie_brent_snizilsya_na_434_wti_na_496

Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его!:)

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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:32

  zzzzzz написав:Насчет учетной ставки вообще непонятка.

В четверг заседание ЕЦБ , евро к доллару уже почти 1,15 . ЕЦБ уже некуда снижать ставки, но могут увеличить программу выкупа активов.

ФРС будет свое заседание проводить 18 марта, есть прогнозы что снижение будет 0,5 п.п. или вообще 0,75% с нынешних 1-1,12%

10 летние трежерис уже 0,5% в моменте было 0,35%

Если НБУ снизит ставку то боюсь что мы и на 30 можем улететь.

10 летние трежерис с доходностью 1% это выстрел себе в ногу.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:33

  Patrick написав:Так и есть, Харьков 24.90/25.00 - 25.20

пробили 25 на покупке

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:33

завтра ми побачимо з ким ми в товаристві, з рублем чи з Євро :)
Слава Україні! /читаю усіх/
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