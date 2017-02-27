В Киеве рост на 7-10 копеек с утра.
Сегодня не должны особо вверх пойти, разве что цветочники начнут конвертироваться после праздников/))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:22
В Киеве рост на 7-10 копеек с утра.
Сегодня не должны особо вверх пойти, разве что цветочники начнут конвертироваться после праздников/))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Заговорили о патриотизме - значит проворовались. ( Салтыков-Щедрин).
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:23
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:23
рупия -10%
9 марта цена североморской нефти Brent обрушилась более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, WTI упала ниже $30 за баррель. В ходе торгов Brent опускалась максимально на 31%, до $31,27 за баррель.
Стоимость нефти марки Brent начала снижаться еще в пятницу, 6 марта, на фоне сообщений о неспособности стран ОПЕК+ договориться о новом сокращении добычи.
На фоне обрушения цен на нефть на международном валютном рынке взлетели курсы американской и европейской валют. Доллар торговался на уровне 72 руб. за штуку, а евро — 82 руб.
По состоянию на 9:26 мск курс доллара на Forex поднимался на 4,9%, до 73,07 руб. Торги валютой на Московской бирже 9 марта не проводятся из-за выходного.
Однако после 9:30 мск рубль отыграл часть потерь (торгуется на отметке 72,49 руб. за доллар), после того как Банк России объявил, что не будет покупать валюту на рынке в рамках бюджетного правила как минимум 30 дней.
Подробнее на РБК:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:26
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:27
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:32
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:32
10 летние трежерис с доходностью 1% это выстрел себе в ногу.
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:33
пробили 25 на покупке
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:33
завтра ми побачимо з ким ми в товаристві, з рублем чи з Євро
Слава Україні! /читаю усіх/
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