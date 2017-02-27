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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:33
Кстати,на фоне нефтяной жо...вполне логично смотрелось бы под любым протянутым за уши,да хоть самым левым предлогом,эмбарго на поставки нефти из Мордора.Саудиты с американцами вполне способны заместить выпавшие объемы,стабилизировать хот как-то цены,а имперская рупия в плинтуса,в рейхе хаос,на месте мацквы болото а Крым снова наш!:)Кстати рабы империи ща ну очень резко обеднеют,понтов поубавится и здравствуй путлеркапут!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 10:35
Сьогодні в Україні банки працюють?
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Додано: Пон 09 бер, 2020 10:36
Сегодня в Украине паникуют те, кто знает что S&P500 это не бренд одежды.
Завтра все остальные.
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UA
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Додано: Пон 09 бер, 2020 10:37
kmm3 написав:
Сьогодні в Україні банки працюють?
Нет. Но можно занимать очередь на вторник.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 10:37
UA написав:
Сегодня в Украине паникуют те, кто знает что S&P500 это не бренд одежды.
Завтра все остальные.
про обвал фонды я уже с полгода пишу и шо?
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edvardd
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Додано: Пон 09 бер, 2020 10:40
Майские фьючерсы на нефть марки Brent упали до 32 долларов. На Форексе за доллар дают 75 рублей (в Москве биржа закрыта по причине праздника). Обвалились и депозитарные расписки русских компаний на торгах в Лондоне. Вопрос - останется ли гривна скалой в этом океане?
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Додано: Пон 09 бер, 2020 10:40
Дойче банк -14%
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Живите своим умом!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 10:42
edvardd написав: UA написав:
Сегодня в Украине паникуют те, кто знает что S&P500 это не бренд одежды.
Завтра все остальные.
про обвал фонды я уже с полгода пишу и шо?
Фонда, особенно американская, сильно перекуплена. По ходу таки да, начался кризис, судя по тому как обвалились европейские индексы одним вирусом это не объяснить//)
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Додано: Пон 09 бер, 2020 10:42
Волк написав:
Майские фьючерсы на нефть марки Brent упали до 32 долларов. На Форексе за доллар дают 75 рублей (в Москве биржа закрыта по причине праздника). Обвалились и депозитарные расписки русских компаний на торгах в Лондоне. Вопрос - останется ли гривна скалой в этом океане?
Вряд-ли...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 10:45
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