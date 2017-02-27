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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41344135413641374138 ... 4141>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 351
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
67
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:33

Кстати,на фоне нефтяной жо...вполне логично смотрелось бы под любым протянутым за уши,да хоть самым левым предлогом,эмбарго на поставки нефти из Мордора.Саудиты с американцами вполне способны заместить выпавшие объемы,стабилизировать хот как-то цены,а имперская рупия в плинтуса,в рейхе хаос,на месте мацквы болото а Крым снова наш!:)Кстати рабы империи ща ну очень резко обеднеют,понтов поубавится и здравствуй путлеркапут!
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сьогодні в Україні банки працюють?
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня в Украине паникуют те, кто знает что S&P500 это не бренд одежды.
Завтра все остальные.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:37

  kmm3 написав:Сьогодні в Україні банки працюють?

Нет. Но можно занимать очередь на вторник.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:37

  UA написав:Сегодня в Украине паникуют те, кто знает что S&P500 это не бренд одежды.
Завтра все остальные.

про обвал фонды я уже с полгода пишу и шо?
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Майские фьючерсы на нефть марки Brent упали до 32 долларов. На Форексе за доллар дают 75 рублей (в Москве биржа закрыта по причине праздника). Обвалились и депозитарные расписки русских компаний на торгах в Лондоне. Вопрос - останется ли гривна скалой в этом океане?
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:40

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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:42

  edvardd написав:
  UA написав:Сегодня в Украине паникуют те, кто знает что S&P500 это не бренд одежды.
Завтра все остальные.
про обвал фонды я уже с полгода пишу и шо?
Фонда, особенно американская, сильно перекуплена. По ходу таки да, начался кризис, судя по тому как обвалились европейские индексы одним вирусом это не объяснить//)
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:42

  Волк написав:Майские фьючерсы на нефть марки Brent упали до 32 долларов. На Форексе за доллар дают 75 рублей (в Москве биржа закрыта по причине праздника). Обвалились и депозитарные расписки русских компаний на торгах в Лондоне. Вопрос - останется ли гривна скалой в этом океане?
Вряд-ли...
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