и как давно в раше появился перенос выходных если на них выпал праздник?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:46
и как давно в раше появился перенос выходных если на них выпал праздник?
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У нефти, кажется, намечается просвет. Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs (Подробнее на РБК). Голдман - это известные загонялы. А прогноз слишком резвый, чтобы так и сбыться
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:47
Работают терминалы пополнения и манисенд. И онлайн-обмен
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:48
Та є з десяток можливостей використати падіння ціни на нафту в економічних чи геополітичних інтересах України, але для цього потрібен свій Президент, а не путінська шавка
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:48
Кстати а что скажут знатоки по нефти.
Саудиты лидеры по добыче нефти, но это всего 14 процентов мировой добычи.
Они могут продавать свою нефть хоть по 5 долларов, но их объёмы и возможность их увеличить имеют реальный предел. К ним может стоять длинная очередь страждущих купить, но большинство у них не сможет купить по условным 5 долларов, объём ограничен. Что делать остальным желающим купить ? У других добывателей, которые на сегодня составляют примерно 85 процентов добычи, себестоимость плюс-минус 20-50 долларов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:49
это они на меня ссылаются, про 20 я уже давно пишу, даже возможны 10 (лайт)
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:49
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:56
Друзі - особливої паніки і біганини по банках-обмінках не буде! Самі подумайте, хто при здоровому глузді тримає гривню, в значних об'ємах, в кеші?! Якщо хто і тримає, то на строкових(нерозривних) депо...решта давно в валюті...ще з курсу 28:хх
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:56
Саудиты знают что делают. Они своими ценовыми войнами целые страны заваливали (СССР например). Те у кого высокая себестоимость обанкротятся - предложение уменьшиться - цена отрастет. Это игра не на недели. Скорее на несколько лет.
Правда США админресурс может применить. Например эмбарго на поставки нефти из РФ за малайзийский Боинг или Крым... Вдруг вспомнят Будапештский меморандум.
Востаннє редагувалось UA в Пон 09 бер, 2020 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
купил по 24,85,час назад,вчера брал по 24,80
Востаннє редагувалось awm111 в Пон 09 бер, 2020 10:57, всього редагувалось 2 разів.
|