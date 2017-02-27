Додано: Пон 09 бер, 2020 10:48

Кстати а что скажут знатоки по нефти.



Саудиты лидеры по добыче нефти, но это всего 14 процентов мировой добычи.

Они могут продавать свою нефть хоть по 5 долларов, но их объёмы и возможность их увеличить имеют реальный предел. К ним может стоять длинная очередь страждущих купить, но большинство у них не сможет купить по условным 5 долларов, объём ограничен. Что делать остальным желающим купить ? У других добывателей, которые на сегодня составляют примерно 85 процентов добычи, себестоимость плюс-минус 20-50 долларов.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.