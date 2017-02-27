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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41354136413741384139 ... 4141>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 351
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
67
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:46

  Волк написав:Майские фьючерсы на нефть марки Brent упали до 32 долларов. На Форексе за доллар дают 75 рублей (в Москве биржа закрыта по причине праздника). Обвалились и депозитарные расписки русских компаний на торгах в Лондоне. Вопрос - останется ли гривна скалой в этом океане?


и как давно в раше появился перенос выходных если на них выпал праздник?
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У нефти, кажется, намечается просвет. Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs (Подробнее на РБК). Голдман - это известные загонялы. А прогноз слишком резвый, чтобы так и сбыться
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:47

  kmm3 написав:Сьогодні в Україні банки працюють?

Работают терминалы пополнения и манисенд. И онлайн-обмен
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:48

  goldfinger написав:Кстати,на фоне нефтяной жо...вполне логично смотрелось бы под любым протянутым за уши,да хоть самым левым предлогом,эмбарго на поставки нефти из Мордора.Саудиты с американцами вполне способны заместить выпавшие объемы,стабилизировать хот как-то цены,а имперская рупия в плинтуса,в рейхе хаос,на месте мацквы болото а Крым снова наш!:)Кстати рабы империи ща ну очень резко обеднеют,понтов поубавится и здравствуй путлеркапут!


Та є з десяток можливостей використати падіння ціни на нафту в економічних чи геополітичних інтересах України, але для цього потрібен свій Президент, а не путінська шавка
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:48

Кстати а что скажут знатоки по нефти.

Саудиты лидеры по добыче нефти, но это всего 14 процентов мировой добычи.
Они могут продавать свою нефть хоть по 5 долларов, но их объёмы и возможность их увеличить имеют реальный предел. К ним может стоять длинная очередь страждущих купить, но большинство у них не сможет купить по условным 5 долларов, объём ограничен. Что делать остальным желающим купить ? У других добывателей, которые на сегодня составляют примерно 85 процентов добычи, себестоимость плюс-минус 20-50 долларов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:49

  Волк написав:У нефти, кажется, намечается просвет. Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs (Подробнее на РБК). Голдман - это известные загонялы. А прогноз слишком резвый, чтобы так и сбыться

это они на меня ссылаются, про 20 я уже давно пишу, даже возможны 10 (лайт)
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:49

  UA написав:Сегодня в Украине паникуют те, кто знает что S&P500 это не бренд одежды.
Завтра все остальные.

Дольче и Габбана:),а завтра будут полные Трусарди.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:56

Друзі - особливої паніки і біганини по банках-обмінках не буде! Самі подумайте, хто при здоровому глузді тримає гривню, в значних об'ємах, в кеші?! Якщо хто і тримає, то на строкових(нерозривних) депо...решта давно в валюті...ще з курсу 28:хх :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:56

  freeze написав:Кстати а что скажут знатоки по нефти.

Саудиты лидеры по добыче нефти, но это всего 14 процентов мировой добычи.
Они могут продавать свою нефть хоть по 5 долларов, но их объёмы и возможность их увеличить имеют реальный предел. К ним может стоять длинная очередь страждущих купить, но большинство у них не сможет купить по условным 5 долларов, объём ограничен. Что делать остальным желающим купить ? У других добывателей, которые на сегодня составляют примерно 85 процентов добычи, себестоимость плюс-минус 20-50 долларов.

Саудиты знают что делают. Они своими ценовыми войнами целые страны заваливали (СССР например). Те у кого высокая себестоимость обанкротятся - предложение уменьшиться - цена отрастет. Это игра не на недели. Скорее на несколько лет.
Правда США админресурс может применить. Например эмбарго на поставки нефти из РФ за малайзийский Боинг или Крым... Вдруг вспомнят Будапештский меморандум.
Востаннє редагувалось UA в Пон 09 бер, 2020 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

купил по 24,85,час назад,вчера брал по 24,80
Востаннє редагувалось awm111 в Пон 09 бер, 2020 10:57, всього редагувалось 2 разів.
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