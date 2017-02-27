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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 413641374138413941404141>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 351
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
67
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:56

https://www.obozrevatel.com/economics/n ... j-rubl.htm
с 9 марта вас,пи...ры:) А так же здоровья и долгих лет руководству Саудовской Аравии!
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Думаю, пересічним не все кажуть про той вірус. Порівнюючи смертність і заходи, які вживаються для протидії поширенню вірусу, напрошується висновок, що, мабуть, дійсність гірша, ніж показують по телевізору. Саме тому така паніка на ринках
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:58

если сегодня в онлайне банки начнут менять курсы,значит завтра будет нескучно

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть ли смысл взять в долг что бы купить сегодня по 25.2 ?
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:00

  awm111 написав:купил по 24,85,час назад,вчера брал по 24,80


А почему не Евро по 27,9 - 27,95?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:01

kluychkooleg евро не люблю.Я за старый,надежный доллар США.
awm111
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:03

Глава митниці Нефьодов написав заяву на звільнення, - Дубінський
https://ua.112.ua/polityka/hlava-mytnyt ... 28333.html
За словами нардепа, голова митниці вирішив звільнитися за власним бажанням
офіційних підтверджень цієї інформації поки не було.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:06

  freeze написав:Кстати а что скажут знатоки по нефти.

Саудиты лидеры по добыче нефти, но это всего 14 процентов мировой добычи.
Они могут продавать свою нефть хоть по 5 долларов, но их объёмы и возможность их увеличить имеют реальный предел. К ним может стоять длинная очередь страждущих купить, но большинство у них не сможет купить по условным 5 долларов, объём ограничен. Что делать остальным желающим купить ? У других добывателей, которые на сегодня составляют примерно 85 процентов добычи, себестоимость плюс-минус 20-50 долларов.

Себестоимость это условность. Отменят корпоративчики, премии, сократят штат и себестоимость снизится.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:07

  yama написав:Есть ли смысл взять в долг что бы купить сегодня по 25.2 ?


що я про наявність вільної гривні говорив? :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:08

по Евро на форексе пошел откат
ПОВы - продажа 25,30
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 09 бер, 2020 11:12, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
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