с 9 марта вас,пи...ры:) А так же здоровья и долгих лет руководству Саудовской Аравии!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:56
с 9 марта вас,пи...ры:) А так же здоровья и долгих лет руководству Саудовской Аравии!
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Думаю, пересічним не все кажуть про той вірус. Порівнюючи смертність і заходи, які вживаються для протидії поширенню вірусу, напрошується висновок, що, мабуть, дійсність гірша, ніж показують по телевізору. Саме тому така паніка на ринках
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:58
если сегодня в онлайне банки начнут менять курсы,значит завтра будет нескучно
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Есть ли смысл взять в долг что бы купить сегодня по 25.2 ?
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:00
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:03
Глава митниці Нефьодов написав заяву на звільнення, - Дубінський
За словами нардепа, голова митниці вирішив звільнитися за власним бажанням
офіційних підтверджень цієї інформації поки не було.
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:06
Себестоимость это условность. Отменят корпоративчики, премии, сократят штат и себестоимость снизится.
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:07
що я про наявність вільної гривні говорив?
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:08
по Евро на форексе пошел откат
ПОВы - продажа 25,30
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 09 бер, 2020 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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