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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41374138413941404141>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 351
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
67
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:09

  UA написав:
  freeze написав:Кстати а что скажут знатоки по нефти.

Саудиты лидеры по добыче нефти, но это всего 14 процентов мировой добычи.
Они могут продавать свою нефть хоть по 5 долларов, но их объёмы и возможность их увеличить имеют реальный предел. К ним может стоять длинная очередь страждущих купить, но большинство у них не сможет купить по условным 5 долларов, объём ограничен. Что делать остальным желающим купить ? У других добывателей, которые на сегодня составляют примерно 85 процентов добычи, себестоимость плюс-минус 20-50 долларов.

Саудиты знают что делают. Они своими ценовыми войнами целые страны заваливали (СССР например). Те у кого высокая себестоимость обанкротятся - предложение уменьшиться - цена отрастет. Это игра не на недели. Скорее на несколько лет.
Правда США админресурс может применить. Например эмбарго на поставки нефти из РФ за малайзийский Боинг или Крым... Вдруг вспомнят Будапештский меморандум.


Я не это хотел спросить.
Уберем слово нефть вообще.
Сформулируем по другому.
Город Киев обеспечивают хлебом 4 завода, каждый расположен на площади в 1 га, особой возможности расшириться нет. Каждый завод обеспечивает примерно по 25 процентов рынка Киева. Хлеб продают по 20 гривен. Условно ввозить хлеб из других города нет возможности. Вдруг один завод решает продавать хлеб по 5 гривен.
Что произойдет на хлебном рынке Киеве, кроме столпотворения у фирменных магазинов одного из заводов ? Наверняка в экономических ВУЗах, рассматривали такие примеры, было бы интересно узнать, что говорили профессора на лекциях.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:10

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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:10

  kluychkooleg написав:по Евро на форексе пошел откат

Вроде из-за паники остановлены торги СиПи 500
Заговорили о патриотизме - значит проворовались. ( Салтыков-Щедрин).
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уважаемые, такой вопрос,если пойдёт все по плохому или по очень плохому сценарию в мировой экономике, какие шансы что это может положить наши банки, в частности Приват? Стоит ли снимать валютный депо? Есть ли вариант что пойдут огромные не возвраты кредитов?
Востаннє редагувалось DonalьD в Пон 09 бер, 2020 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:11

  Pupsik написав:
  yama написав:Есть ли смысл взять в долг что бы купить сегодня по 25.2 ?


що я про наявність вільної гривні говорив? :lol:

Сильно у меня уже с нового года нету.

Модераторы можно голосование какой курс будет во вторник 10.03.2020 по состоянию на вечер?
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:12

  greenozon написав:---
Которое может будет, а может и нет.

а як готуватись?[/quote]
готуватись надо было с месяц назад, купив лекарство от коронавируса, маски, тесты.... а сейчас расслабьтесь уже поздно...[/quote]
Ліки від коронавірус - гагага[/quote]
:arrow:
https://news.finance.ua/ua/news/-/46641 ... ronavirusu[/quote]
Вы принимаете желаемое за действительное.
було вирішено спрямувати зусилля на розробку вакцини проти сьогоднішнього коронавірусу, що вражає людей”

И вообще для этой темы существует специальная ветка.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:14

Акции Сбербанка на Лондонской бирже рухнули на 30%. Затем скорректировались до минус 25%. Лучше выглядят акции ВТБ, который давно ставил на долларовые позиции (-18%).
https://t.me/banksta/7499
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:И вообще для этой темы существует специальная ветка.
так корона и через ветки передаётся.Уже и тут
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:17

"готуватись надо было с месяц назад, купив лекарство от коронавируса, маски, тесты.... а сейчас расслабьтесь уже поздно..."

Все-таки в юмор могут не только лишь все.
Я увидел в сообщении о лекарстве стёб, шутку, сарказм.
А сразу несколько человек восприняли это так, как будто автор написал это всерьез.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 09 бер, 2020 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Investing.com не витримав лихої долі))
P.S. Вже підняли.
Востаннє редагувалось stryzhko в Пон 09 бер, 2020 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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