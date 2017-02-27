freeze написав:Кстати а что скажут знатоки по нефти.
Саудиты лидеры по добыче нефти, но это всего 14 процентов мировой добычи. Они могут продавать свою нефть хоть по 5 долларов, но их объёмы и возможность их увеличить имеют реальный предел. К ним может стоять длинная очередь страждущих купить, но большинство у них не сможет купить по условным 5 долларов, объём ограничен. Что делать остальным желающим купить ? У других добывателей, которые на сегодня составляют примерно 85 процентов добычи, себестоимость плюс-минус 20-50 долларов.
Саудиты знают что делают. Они своими ценовыми войнами целые страны заваливали (СССР например). Те у кого высокая себестоимость обанкротятся - предложение уменьшиться - цена отрастет. Это игра не на недели. Скорее на несколько лет. Правда США админресурс может применить. Например эмбарго на поставки нефти из РФ за малайзийский Боинг или Крым... Вдруг вспомнят Будапештский меморандум.
Я не это хотел спросить. Уберем слово нефть вообще. Сформулируем по другому. Город Киев обеспечивают хлебом 4 завода, каждый расположен на площади в 1 га, особой возможности расшириться нет. Каждый завод обеспечивает примерно по 25 процентов рынка Киева. Хлеб продают по 20 гривен. Условно ввозить хлеб из других города нет возможности. Вдруг один завод решает продавать хлеб по 5 гривен. Что произойдет на хлебном рынке Киеве, кроме столпотворения у фирменных магазинов одного из заводов ? Наверняка в экономических ВУЗах, рассматривали такие примеры, было бы интересно узнать, что говорили профессора на лекциях.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Уважаемые, такой вопрос,если пойдёт все по плохому или по очень плохому сценарию в мировой экономике, какие шансы что это может положить наши банки, в частности Приват? Стоит ли снимать валютный депо? Есть ли вариант что пойдут огромные не возвраты кредитов?
Востаннє редагувалось DonalьD в Пон 09 бер, 2020 11:11, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:Есть ли смысл взять в долг что бы купить сегодня по 25.2 ?
що я про наявність вільної гривні говорив?
Сильно у меня уже с нового года нету.
Модераторы можно голосование какой курс будет во вторник 10.03.2020 по состоянию на вечер?
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua