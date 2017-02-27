Pupsik написав:Друзі - особливої паніки і біганини по банках-обмінках не буде! Самі подумайте, хто при здоровому глузді тримає гривню, в значних об'ємах, в кеші?! Якщо хто і тримає, то на строкових(нерозривних) депо...решта давно в валюті...ще з курсу 28:хх
Теж схиляюсь до думки, що готівковий ринок не женеться за МБ бо не має стільки дров як було років 3-4 тому. Працівниці кількох відділень різних банків казали мені, що народ переукладав свої гривневі депозити, щоб застовпити високі відсотки. Починаючи від грудня минулого року дівчата всіх клієнтів попереджають, що відсотки по депозитах будуть знижуватись. На готівковому ринку попит створить тільки поточна гривня (а її не так вже і багато) і гривня із тих депозитів, що закінчуються зараз. Плюс НБУ із згладжуванням коливань. Ну і не забувайте, що падіння ціни нафти - це плюс для нашого торгового балансу. Бачу тут дехто вже розігрівся новинами із рашкостану і думає що і у нас почнеться паніка. Смію вас розчарувати. Ми вже інші ніж були кілька років тому. Здешевлення нафти і подорожчання долару - це плюс до нашого торгового балансу. Тому не надійтесь на різку девальвацію гривні. Хоча відтік нерезів із ОВДП і буде сприяти девальвації.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
UA написав:Саудиты знают что делают. Они своими ценовыми войнами целые страны заваливали (СССР например). Те у кого высокая себестоимость обанкротятся - предложение уменьшиться - цена отрастет. Это игра не на недели. Скорее на несколько лет. Правда США админресурс может применить. Например эмбарго на поставки нефти из РФ за малайзийский Боинг или Крым... Вдруг вспомнят Будапештский меморандум.
Я не это хотел спросить. Уберем слово нефть вообще. Сформулируем по другому. Город Киев обеспечивают хлебом 4 завода, каждый расположен на площади в 1 га, особой возможности расшириться нет. Каждый завод обеспечивает примерно по 25 процентов рынка Киева. Хлеб продают по 20 гривен. Условно ввозить хлеб из других города нет возможности. Вдруг один завод решает продавать хлеб по 5 гривен. Что произойдет на хлебном рынке Киеве, кроме столпотворения у фирменных магазинов одного из заводов ? Наверняка в экономических ВУЗах, рассматривали такие примеры, было бы интересно узнать, что говорили профессора на лекциях.
Конкретно РФ девальвирует рубль и снизит себестоимость в долларах. От поставок РФ не откажется, и будет бороться за свою долю на рынке. Отомрет всякая экзотика типа битумные пески в Альберте. У сланцевой нефти себестоимость очень разная. Потому возможен админресурс и протекционизм своих производителей.
DonalьD написав:Уважаемые, такой вопрос,если пойдёт все по плохому или по очень плохому сценарию в мировой экономике, какие шансы что это может положить наши банки, в частности Приват? Стоит ли снимать валютный депо? Есть ли вариант что пойдут огромные не возвраты кредитов?
Первыми лягут евробанки, сначала ДБ, их акции всех уже ниже всяких плинтусов
kmm3 написав:Думаю, пересічним не все кажуть про той вірус. Порівнюючи смертність і заходи, які вживаються для протидії поширенню вірусу, напрошується висновок, що, мабуть, дійсність гірша, ніж показують по телевізору. Саме тому така паніка на ринках
Имеете в виду, что смертность выше или темпы распространения уже не контролируемые?
DonalьD написав:Уважаемые, такой вопрос,если пойдёт все по плохому или по очень плохому сценарию в мировой экономике, какие шансы что это может положить наши банки, в частности Приват? Стоит ли снимать валютный депо? Есть ли вариант что пойдут огромные не возвраты кредитов?
DonalьD написав:Уважаемые, такой вопрос,если пойдёт все по плохому или по очень плохому сценарию в мировой экономике, какие шансы что это может положить наши банки, в частности Приват? Стоит ли снимать валютный депо? Есть ли вариант что пойдут огромные не возвраты кредитов?
Сейчас валюту на депо держать может только очень отважный человек.