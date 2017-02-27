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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4138413941404141>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 351
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
67
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:18

  Pupsik написав:Друзі - особливої паніки і біганини по банках-обмінках не буде! Самі подумайте, хто при здоровому глузді тримає гривню, в значних об'ємах, в кеші?! Якщо хто і тримає, то на строкових(нерозривних) депо...решта давно в валюті...ще з курсу 28:хх :lol:

Теж схиляюсь до думки, що готівковий ринок не женеться за МБ бо не має стільки дров як було років 3-4 тому.
Працівниці кількох відділень різних банків казали мені, що народ переукладав свої гривневі депозити, щоб застовпити високі відсотки. Починаючи від грудня минулого року дівчата всіх клієнтів попереджають, що відсотки по депозитах будуть знижуватись.
На готівковому ринку попит створить тільки поточна гривня (а її не так вже і багато) і гривня із тих депозитів, що закінчуються зараз. Плюс НБУ із згладжуванням коливань. Ну і не забувайте, що падіння ціни нафти - це плюс для нашого торгового балансу.
Бачу тут дехто вже розігрівся новинами із рашкостану і думає що і у нас почнеться паніка. Смію вас розчарувати. Ми вже інші ніж були кілька років тому. Здешевлення нафти і подорожчання долару - це плюс до нашого торгового балансу. Тому не надійтесь на різку девальвацію гривні. Хоча відтік нерезів із ОВДП і буде сприяти девальвації.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:18

  freeze написав:
  UA написав:Саудиты знают что делают. Они своими ценовыми войнами целые страны заваливали (СССР например). Те у кого высокая себестоимость обанкротятся - предложение уменьшиться - цена отрастет. Это игра не на недели. Скорее на несколько лет.
Правда США админресурс может применить. Например эмбарго на поставки нефти из РФ за малайзийский Боинг или Крым... Вдруг вспомнят Будапештский меморандум.


Я не это хотел спросить.
Уберем слово нефть вообще.
Сформулируем по другому.
Город Киев обеспечивают хлебом 4 завода, каждый расположен на площади в 1 га, особой возможности расшириться нет. Каждый завод обеспечивает примерно по 25 процентов рынка Киева. Хлеб продают по 20 гривен. Условно ввозить хлеб из других города нет возможности. Вдруг один завод решает продавать хлеб по 5 гривен.
Что произойдет на хлебном рынке Киеве, кроме столпотворения у фирменных магазинов одного из заводов ? Наверняка в экономических ВУЗах, рассматривали такие примеры, было бы интересно узнать, что говорили профессора на лекциях.

Конкретно РФ девальвирует рубль и снизит себестоимость в долларах.
От поставок РФ не откажется, и будет бороться за свою долю на рынке.
Отомрет всякая экзотика типа битумные пески в Альберте. У сланцевой нефти себестоимость очень разная. Потому возможен админресурс и протекционизм своих производителей.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:19

  DonalьD написав:Уважаемые, такой вопрос,если пойдёт все по плохому или по очень плохому сценарию в мировой экономике, какие шансы что это может положить наши банки, в частности Приват? Стоит ли снимать валютный депо? Есть ли вариант что пойдут огромные не возвраты кредитов?

Первыми лягут евробанки, сначала ДБ, их акции всех уже ниже всяких плинтусов
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:19

  Ukrainian написав:Жижа в понедельник $32 за барель
Свиностану (рашке) привет от Саудитов. :lol:

Думаете, саудитам будет сладко? С их "монархическим социализмом" и огромными бюджетными расходами?
Не говоря уже о сланцевиках в Штатах.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:19

  kmm3 написав:Думаю, пересічним не все кажуть про той вірус. Порівнюючи смертність і заходи, які вживаються для протидії поширенню вірусу, напрошується висновок, що, мабуть, дійсність гірша, ніж показують по телевізору. Саме тому така паніка на ринках


Имеете в виду, что смертность выше или темпы распространения уже не контролируемые?
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:20

  DonalьD написав:Уважаемые, такой вопрос,если пойдёт все по плохому или по очень плохому сценарию в мировой экономике, какие шансы что это может положить наши банки, в частности Приват? Стоит ли снимать валютный депо? Есть ли вариант что пойдут огромные не возвраты кредитов?

Приват докапитализируют и вернут гривной.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:20

  Realist написав:Бачу тут дехто вже розігрівся новинами із рашкостану і думає що і у нас почнеться паніка. Смію вас розчарувати. Ми вже інші ніж були кілька років тому.

Слышу это перед каждой ступенькой девальвации, начиная с 1998
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:21

  kluychkooleg написав:"готуватись надо было с месяц назад, купив лекарство от коронавируса, маски, тесты.... а сейчас расслабьтесь уже поздно..."

Все-таки в юмор могут не только лишь все.
Я увидел в сообщении о лекарстве стёб, шутку, сарказм.
А сразу несколько человек восприняли это так, как будто автор написал это всерьез.

у меня это всё есть, часть скоро доедет, и без шуток, а у вас?
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:23

  DonalьD написав:Уважаемые, такой вопрос,если пойдёт все по плохому или по очень плохому сценарию в мировой экономике, какие шансы что это может положить наши банки, в частности Приват? Стоит ли снимать валютный депо? Есть ли вариант что пойдут огромные не возвраты кредитов?

Сейчас валюту на депо держать может только очень отважный человек.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:23

Украинские еврооблигации с погашение в 2022 году сегодня упали на 4% и доходность стала примерно 7,5%

Если выровнять по всей кривой доходности, то самые длинные с погашением в 2032 году должны быть в районе 8,5% - 9%

В четверг заседание НБУ, будет смешно если НБУ снизит учетную ставку с 11% до 10%

Доходность по еврооблигациям под 9% в долларе. а НБУ сделает 10% в гривне)))
Живите своим умом!
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