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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:24
Трейдер выбросился из окна офиса на 40-м этаже и после удара о землю отскочил, что позволило отыграть часть падения.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 11:25
Realist написав:
думає що і у нас почнеться паніка. Смію вас розчарувати. Ми вже інші ніж були кілька років тому.
Думаю, что психическое здоровье большинства нашего населения наоборот значительно подорвано за последний год, все на нервах. Новые Санжары и песнопения врачей во Львове показали очень наглядно.
Поэтому при любом шорохе будут как кролики метаться по клетке. Это относится и к валюте.
Хотя даже с этой точки зрения цифры 30-35-40 выглядят нереалистичными. Но думаю, до 27 добежим без проблем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Пон 09 бер, 2020 11:27
Zebra написав: DonalьD написав:
Уважаемые, такой вопрос,если пойдёт все по плохому или по очень плохому сценарию в мировой экономике, какие шансы что это может положить наши банки, в частности Приват? Стоит ли снимать валютный депо? Есть ли вариант что пойдут огромные не возвраты кредитов?
Приват докапитализируют и вернут гривной
.
вмієте Ви заспокоїти людину
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: Пон 09 бер, 2020 11:27
freeze написав:
Кстати а что скажут знатоки по нефти.
Саудиты лидеры по добыче нефти, но это всего 14 процентов мировой добычи.
Они могут продавать свою нефть хоть по 5 долларов, но их объёмы и возможность их увеличить имеют реальный предел. К ним может стоять длинная очередь страждущих купить, но большинство у них не сможет купить по условным 5 долларов, объём ограничен. Что делать остальным желающим купить ? У других добывателей, которые на сегодня составляют примерно 85 процентов добычи, себестоимость плюс-минус 20-50 долларов.
Себестоимость добычи это тайна за семью замками. Плюс к фактору себестоимости добавляются фактор наличия резервов, фактор наличия стратегических планов, которые могут сделать прогнозирование целевой цены вечным попаданием в молоко.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 11:28
Интересно, ночной гэп Евро сегодня закроет, вернувшись на 1,13 или потом?
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Додано: Пон 09 бер, 2020 11:31
freeze Сейчас избыточное предложение по нефти порядка 4 млн бар в день. СА заявила об увеличении добычи...
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Додано: Пон 09 бер, 2020 11:34
Если гривна повторит движение
USD/RUB +7,91%
то выгодно даже с кредитных покупать бакс
Просто размышления вслух
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 09 бер, 2020 11:34
freeze написав: UA написав: freeze написав:
Кстати а что скажут знатоки по нефти.
Саудиты лидеры по добыче нефти, но это всего 14 процентов мировой добычи.
Они могут продавать свою нефть хоть по 5 долларов, но их объёмы и возможность их увеличить имеют реальный предел. К ним может стоять длинная очередь страждущих купить, но большинство у них не сможет купить по условным 5 долларов, объём ограничен. Что делать остальным желающим купить ? У других добывателей, которые на сегодня составляют примерно 85 процентов добычи, себестоимость плюс-минус 20-50 долларов.
Саудиты знают что делают. Они своими ценовыми войнами целые страны заваливали (СССР например). Те у кого высокая себестоимость обанкротятся - предложение уменьшиться - цена отрастет. Это игра не на недели. Скорее на несколько лет.
Правда США админресурс может применить. Например эмбарго на поставки нефти из РФ за малайзийский Боинг или Крым... Вдруг вспомнят Будапештский меморандум.
Я не это хотел спросить.
Уберем слово нефть вообще.
Сформулируем по другому.
Город Киев обеспечивают хлебом 4 завода, каждый расположен на площади в 1 га, особой возможности расшириться нет. Каждый завод обеспечивает примерно по 25 процентов рынка Киева. Хлеб продают по 20 гривен. Условно ввозить хлеб из других города нет возможности. Вдруг один завод решает продавать хлеб по 5 гривен.
Что произойдет на хлебном рынке Киеве, кроме столпотворения у фирменных магазинов одного из заводов ? Наверняка в экономических ВУЗах, рассматривали такие примеры, было бы интересно узнать, что говорили профессора на лекциях.
Увеличение добычи вызывает дисбаланс спроса и предложения.
Превышение предложения над спросом будет давить цену вниз.
До тех пор пока баланс не восстановится.
Баланс может быть восстановлен двумя способами:
- уменьшением добычи
- увеличением потребления
И объемы производства отдельно-взятого участника рынка не имеют определяющего значения. Для того, чтоб разбалансировать рынок достаточно изменений в 1-2%.
Рынок нефти конкурентен. И каждый участник дорожит своей долей. Если даже предположить, что самый большой игрок полностью уйдет с рынка, то его объемы достаточно быстро заместят другие участники.
Монобанк - конченый недобанк :!:
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Додано: Пон 09 бер, 2020 11:34
UA написав:
freeze Сейчас избыточное предложение по нефти порядка 4 млн бар в день. СА заявила об увеличении добычи...
Комусь прийдеться забрати з ринку своїх 7 млн барелів в день (4 надлишкові зараз+3 пообіцяли збільшити саудити)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 09 бер, 2020 11:36
Surfer написав:
Немного из мира прекрасного :
Всё это прекрасно, но каким образом в условиях санкций Россия увеличила свой ЗВР за последние годы до уровня > 500 ярдов, при этом опередив саудитов?
Чому бідний? - Тому що дурний
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