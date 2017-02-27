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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Успел взять в харькове по 25.15. Говорят на моменте дефицит. Приноса нет.
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:38
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:40
Насколько они смогут увеличить ? Будет у них через год доля рынка не 14 процентов, а в лучшем случае 20.
Выгодно будет, как говорил Либо, мировому массонству оптом за копейки скупать у саудитов и перепродавать ))
Тем более как тут правильно заметили у саудитов внутри тоже полный срач, арестовывают членов королевской семьи, ввязались в войну в Йемене, которая высасывает кучу денег и не закончится в ближайшее время. Граждане саудиты привыкли хорошо кушать и получать много социальных благ. Соседние нефтедобывающие монархии в Кувейте и Бахрейне тоже подкачиваются и были социальные протесты, они не в восторге от действий саудитов.
Только коронавирус и падения всего и вся из-за его последствий может реально прибить цену на нефть, имхо. А к этому идёт )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:40
Тепер маємо можливість перевірити.
Я би поділив прогноз на два періоди. До червня-липня та після. По першому періоду я би схилявся до меж 24,5/26,0. При чому це межі в яких буде коливання і не обов'язково що в кінці цього періоду ми будемо в котрійсь із цих крайніх точок.
А другий період не візьмусь прогнозувати абсолютно так як не знаю наслідків коронавірусу в світі та погоди навесні та на початку літа у нашій країні.
Ваша думка?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:40
Думаю, смертність вища. У Китаї повідомляли про приблизно 2% смертності, що більш-менш відповідає вірусним інфекціям. Натомість в Італії понад 5% і то тільки перші випадки. На укрнеті новина, що у світі видужали 62 000, померли 4 000, тобто близько 6%, а це вже лякає, хоча до іспанки ще далеко
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:40
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:43
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:45
Курчат по осені рахують. .
Я паніку не нагнітаю. Навпаки. А ви?
Харків завжди був тісно пов'язаний із сусідом. Нічого дивного. Харків це не вся Україна. Ну і якщо підростемо до завтра на 20-30 коп. це що катастрофа?
Ну і плюс виручку від продажу квітів теж у гривні ніхто тримати не буде.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:46
С какой радости она должна его повторить?!
Россия продает нефть, а мы покупаем/)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:46
Не спорю.
Но очевидно, что идёт волна с востока.
А какой силы она будет, и куда дойдёт - посмотрим хотя бы завтра, например. Пока рано говорить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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