freeze написав:

UA написав: freeze Сейчас избыточное предложение по нефти порядка 4 млн бар в день. СА заявила об увеличении добычи... freeze Сейчас избыточное предложение по нефти порядка 4 млн бар в день. СА заявила об увеличении добычи...

Насколько они смогут увеличить ? Будет у них через год доля рынка не 14 процентов, а в лучшем случае 20.Выгодно будет, как говорил Либо, мировому массонству оптом за копейки скупать у саудитов и перепродавать ))Тем более как тут правильно заметили у саудитов внутри тоже полный срач, арестовывают членов королевской семьи, ввязались в войну в Йемене, которая высасывает кучу денег и не закончится в ближайшее время. Граждане саудиты привыкли хорошо кушать и получать много социальных благ. Соседние нефтедобывающие монархии в Кувейте и Бахрейне тоже подкачиваются и были социальные протесты, они не в восторге от действий саудитов.Только коронавирус и падения всего и вся из-за его последствий может реально прибить цену на нефть, имхо. А к этому идёт )))